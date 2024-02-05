Üye Girişi
Haberler

Çıldır Gölünde Buz Pateni Heyecanı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon haline geldi. Gölün tamamen buzla kaplanmasıyla birlikte turistler, buz pateni yapma ve diğer aktivitelerle eğlenceli zaman geçiriyor.

Çıldır gölünde buz pateni heyecanı

ARDAHAN - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Buz kalınlığının yer yer 20 ila 25 santimetre kalınlığa ulaştığı göl üzerinde, turistler farklı aktivitelerle eğlenceli zaman geçiriyor. Gölde atlı kızak keyfi yapan turistler, piknik yapıp halay çekti, buz pateni yaparak bu anların keyfini çıkardı.

İstanbul'dan gelen Bahar Gürsoy, "Buz pateni yapmayı ilk defa bu buzu gördüğüm zaman karar verdim. En büyük hayalim buz patenini öğrenip gelip burada buz pateni yapmaktı. Yaklaşık 5 senedir de her zaman göl donduğunda gelip paten yapıyorum. Çok doğal ve çok özgür hissettiğiniz bir yer burası. Artık buz pistlerine girmek istemiyor canım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Anadolu Çıldır Gölü Çıldır Turizm Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat 2023 depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat yas ilan edildi mi? Deprem için Milli Yas ilan edilecek mi? 6 şubat okullar tatil mi 2024? 6 Şubat deprem yıl dönümü Resmi tatil mi, okullar açık mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli? BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-9 ŞUBAT YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title