Çıldır gölünde buz pateni heyecanı

ARDAHAN - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Buz kalınlığının yer yer 20 ila 25 santimetre kalınlığa ulaştığı göl üzerinde, turistler farklı aktivitelerle eğlenceli zaman geçiriyor. Gölde atlı kızak keyfi yapan turistler, piknik yapıp halay çekti, buz pateni yaparak bu anların keyfini çıkardı.

İstanbul'dan gelen Bahar Gürsoy, "Buz pateni yapmayı ilk defa bu buzu gördüğüm zaman karar verdim. En büyük hayalim buz patenini öğrenip gelip burada buz pateni yapmaktı. Yaklaşık 5 senedir de her zaman göl donduğunda gelip paten yapıyorum. Çok doğal ve çok özgür hissettiğiniz bir yer burası. Artık buz pistlerine girmek istemiyor canım" dedi.