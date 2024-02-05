Hükümetin sektördeki politikasını eleştiren çiftçiler, Tarım Bakanlığı önünde gösteri düzenledi.

Tarım sektöründen küçük ve orta ölçekli 20 yerel örgütün temsilcisi, hükümetin sektördeki politikasını eleştirerek, Tarım Bakanı Kiril Vıtev'in istifasını istedi.

Göstericiler, hükümetin, Ukrayna'dan daha düşük fiyatlı yapılan ithalat ile baş edemediğini, 2024 yılı için sektöre gerekli finansmanı sağlamadığını öne sürdü.

Protestoya 7 günlük buzağı getiren göstericiler, bir miktar saman yaktı ve ateşi süt dökerek söndürdü.

Söz konusu gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Hükümetle müzakerelerini bugün de sürdürecek tarım sektörü sendika temsilcilerinin, 6 Şubat'ta planladıkları ulusal protesto için karar alması bekleniyor.

Başbakan Nikolay Denkov ve Tarım Bakanı Vıtev, tarım sektörü sendika temsilcileri ile dün bir araya gelerek besiciler, süt üreticileri, meyve ve sebze üreticilerine 76 milyon avroluk ek destek fonunun ayırılmasına karar vermişti.

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