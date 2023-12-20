CHP Milletvekili Tutdere: Türkiye Yolsuzluklarda 101. Sırada

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda, "Türkiye 2002 yılında yolsuzluk endeksinde 64'üncü sırada. 2022 şeffaflık endeksine göre 101'inci sırada. Yolsuzluklar içerisinde boğulan bir Türkiye. İşte, AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği durum, yolsuzluklarda 101'inci sıradayız. 2002 yılında 'Biz 3Y ile mücadele edeceğiz' diye geldiler, şimdi, 3Y yetmedi, yanına bir tane daha koydular, yandaşları da koydular, 4Y ile boğuşuyor ülkemiz. Bu iktidar yandaşlarına, müteahhitlerine bile kaymaklı ihaleler verirken 6 Şubat depreminde 50 bin kişiye 2 metre kefeni veremedi, bir ceset torbası veremedi. Paraların nereye gittiği, bu pazarlık usulü, davet usulü ihalelerden anlaşılıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Kamu İhale Kurumu bütçesi üzerine söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere şunları söyledi:

"KAMU İHALELERİ AK PARTİ'NİN EN SEVDİĞİ AMA TÜRKİYE'NİN DE EN SORUNLU ALANI"

"Kamu ihaleleri Ak Parti'nin en sevdiği ama Türkiye'nin de en sorunlu alanı. AK Parti'nin özellikle yirmi bir yıllık iktidarları döneminde en çok uğraştığı, en çok ayarlarıyla oynadığı kanun Kamu İhale Kanunu. İhale Kanunu AK Parti'den çok çekti. İhale Kanunu aslında AK Parti'yle yaşıt bir kanun ancak ne hikmetse bu iktidar yirmi bir yıllık süresi içerisinde bu kanunda tamı tamına 189 defa değişiklik yaptı. Demokrasilerde ihalelerin temel dayanağı şeffaflıktır, rekabet edebilirlik ilkesidir. AK Parti iktidarı bu kanundaki bu düzenlemeleri bunun için mi yaptı? Önce bu düzenlemelerle istisna maddesinin kapsamını genişlettiler, bir sürü kurumu bu kanunun kapsamının dışına attılar. Ondan sonra da 21 yani pazarlık usulü, yeni bir şey icat etti AK Parti, kanunda olmayan; davet usulünü esasmış gibi uygulamaya başladılar.

Esas olan açık ihale usulüdür ama AK Parti'nin yaratmış olduğu Türkiye'de esas olan pazarlık usulü, davet usulü. Bu alanda ülkemiz açıkça ihaleler yoluyla soyuluyor. 2022 yılında 75 bin 224 ihale yapılmış. Bu ihalelerin 23 bin 878'ini pazarlık usulüyle yapmışlar; bu ihalelerin içerisinde 21/b'ye göre yapılan ihale oranı yüzde 91. 2023 yılının ilk altı ayında yine 8 bin 18 ihale pazarlık usulüyle yapılmış, oran yüzde 97,51. Burada, artık AK Parti kanun tanımıyor. Ne yapıyor? Davet usulüyle yandaşlarını çağırıyor, ihaleleri peynir ekmek gibi veriyor. Kanun der ki: 'Eğer doğal afet varsa, eğer idarenin öngöremediği bir durum varsa 21/b'ye göre yaparsınız.' Daha geçen hafta Türkiye'nin başkentinde, Ankara'da adliye ihalesi yapıldı. Bu ihaleyi pazarlık usulüyle, davet usulüyle yaptılar.

"BU HORTUMLAR KESİLMEZSE BU BÜTÇE AÇIK VERMEYE DEVAM EDECEK"

Bu ihale tamı tamına 24 milyar TL'lik bir ihale yani ilgili bakanlığın bütçesinin onda 1'i oranında bir bedele sahip. Açtık baktık kim almış ihaleyi? Sarayın firması Rönesans. Kimi davet etmişler? Kalyon. Kimi davet etmişler? Limak. 3 ortak yan yana gelmiş, gitmişler, birlikte pastayı almışlar. Nerede burada rekabet? Bu ihale 8 Aralıkta yapıldı. Ankara'da deprem oldu mu? Doğal afet oldu mu? Peki, niye bu ihaleyi siz pazarlık usulüyle yapıyorsunuz? Milletin parasını kendi müteahhitlerinize peşkeş çekiyorsunuz; siz bu ihaleleri yaptıkça, yandaşlarınıza parayı aktardıkça bu milletin hazinesi boşalmaya ve açık vermeye devam eder. Sayın Şimşek, siz çalışıyorsunuz ama buradan bütçeye hortumlar bağlanmış. Bu hortumlar kesilmezse bu bütçe açık vermeye devam edecek, gençlerimiz, çocuklarımız işsiz kalmaya devam edecek, gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramaya devam edecek.

"3Y YETMEDİ, YANINA BİR TANE DAHA KOYDULAR, YANDAŞLARI DA KOYDULAR, 4Y İLE BOĞUŞUYOR ÜLKEMİZ"

Türkiye 2002 yılında yolsuzluk endeksinde 64'üncü sırada. 2022 şeffaflık endeksine göre 101'inci sırada. Yolsuzluklar içerisinde boğulan bir Türkiye. İşte, Ak Parti'nin Türkiye'yi getirdiği durum, yolsuzluklarda 101'inci sıradayız. 2002 yılında 'Biz 3Y ile mücadele edeceğiz' diye geldiler, şimdi, 3Y yetmedi, yanına bir tane daha koydular, yandaşları da koydular, 4Y ile boğuşuyor ülkemiz. Bu iktidar yandaşlarına, müteahhitlerine bile kaymaklı ihaleler verirken 6 Şubat depreminde 50 bin kişiye 2 metre kefeni veremedi, bir ceset torbası veremedi. Paraların nereye gittiği, işte, bu pazarlık usulü, davet usulü ihalelerden anlaşılıyor. Şu anda Türkiye'de 579 bin 863 kişi konteynerde yaşıyor. İktidar olarak bu konteynerlerden 5 bin lira kira alıyorsunuz kira. Bundan utanmanız lazım. Bu rant düzeni değişecek. Biz bu rant düzenini değiştireceğiz ve halkın bütçesini yapacağız."