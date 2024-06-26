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CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Vergi Paketini Eleştirdi

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vergi programını eleştirerek, ekonomik soykırım programı olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni vergi paketini eleştirerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vergi programı, vergi programı değil, tam anlamıyla ekonomik soykırım programı. Artan vergilerle krizin tüm yükünü halkın sırtına bindiren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki açığı 'kaynak yok' diyerek halkın sırtından kapatmaya çalışıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve MaliyeBakanlığı'nın yeni vergi paketini eleştirdi. İlgezdi yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vergi programı, vergi programı değil, tam anlamıyla ekonomik soykırım programı. AKP yetkilileri asgari ücrete temmuzda zam yapılmayacağını açıklarken, vatandaşa yine yeni vergiler çıktı" ifadelerini kullandı.

İlgezdi şunları söyledi:

"Yeni 'ekonomik soykırım' paketinde kira gelirlerinden, para cezalarının artırılmasına yem ve gübredeki KDV oranlarının arttırılmasına kadar birçok ayrıntılı madde yer alıyor. Gelen tepkiler üzerine düzenlemeler yapıldığı iddia edilse de, ilk bilgilere göre yüksek gelir sahiplerinin rahatsız olduğu konular paketten çıkarılırken, vatandaşı derinden etkileyecek düzenlemeler halen paketin içerisinde duruyor. Artan vergilerle krizin tüm yükünü halkın sırtına bindiren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki açığı 'kaynak yok' diyerek halkın sırtından kapatmaya çalışıyor.

"TÜİK'in 5 aylık enflasyonu açıklamasıyla asgari ücret 3 bin 148 lira eridi"

TÜİK'in 5 aylık enflasyonu yüzde 22.72 olarak açıklamasıyla asgari ücret 3 bin 148 lira eridi, 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak tüm çalışanları etkileyen asgari ücret zammı, alım gücünün gün be gün eridiği ülkemizde, halkımızın bir iki ay rahat bir nefes alabilmek için tek umuduydu, 'hiçbir ara zam gündemimizde yok' diyerek onu da yok ettiler. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmazsa 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü 13 bin 552 liraya gerileyecek.

"Bu sömürü düzeni devam ederse geçim sebebiyle intihar vakalarının yaşanması kaçınılmaz"

Vatandaş geçinemiyor, bu sömürü düzeni devam ederse geçim sebebiyle intihar vakalarının yaşanması kaçınılmaz. AKP iktidarı yıllardır halkı sömürmekte, sömürü duvarını da çoktan aştı yaşanan bu vahim tablo ekonomik soykırımdır, vatandaşın eti gitti, kemiği kaldı. İnsanımıza ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek midir halkın hizmetkarı olmak.

Asgari ücretli, emekli ara zamma muhtaç bırakılmışken, ara zam için bütçe yok olurken, 2024'ün ilk beş ayında din eğitimi için tam 38,6 milyar TL harcandı. Bütçe iktidarın dinselleştirme politikalarına adeta akarken, çalışana ve emekliye damlamıyor bile. Merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitim için 2024 yılına 79 milyar 718 milyon 344 bin TL ayrıldı. Tüyü bitmemiş yetimin, ömrü boyunca çalışmış emeklinin hakkını gözetmeyen, hakkını vermeyen iktidarın, din hizmetleri için böylesine bir bütçe ayırması abesle iştigaldir. Elbette toplumun inançları için harcamalar gerçekleştirilmeli ama aynı zamanda bilimi de öncelemek gereklidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gamze Akkuş İlgezdi Milletvekili İstanbul Politika Ekonomi Güncel Haberler

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