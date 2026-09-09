CHP'li Öztunç, TOKİ taksitlerindeki artışı Bakan Kurum'a sordu

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TOKİ konutlarında memur maaş katsayısına bağlı taksit ve anapara artış sisteminin hak sahiplerini ödeme krizine soktuğunu belirterek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Düzenli ödeme yapan hak sahiplerinin kalan anapara borçlarının, yapılan ödemelere rağmen artmasının gerekçesi nedir?" sorusunu yöneltti.

Öztunç, TOKİ konutlarında uygulanan memur maaş katsayısına bağlı taksit ve anapara artış sistemine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Soru önergesinin gerekçesinde TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olması amacıyla kurulduğunu hatırlatan Öztunç, memur maaş katsayısına bağlı artışların mağduriyete yol açtığını ifade etti.

Öztunç, soru önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut uygulama nedeniyle vatandaşlar düzenli olarak taksitlerini ödemelerine rağmen, memur maaşlarındaki artışlara paralel olarak hem taksit tutarları hem de kalan anapara borcu sürekli yükselmektedir. Bu durum, yapılan ödemelere rağmen toplam borcun azalmamasına, hatta bazı durumlarda başlangıç borcunun dahi üzerine çıkmasına neden olmaktadır.

"4 MİLYON LİRALIK KONUTUN 26 MİLYON LİRA MALİYET OLUŞTURACAĞI İFADE EDİLMEKTEDİR"

Örneğin, 2022 yılında başlatılan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında satış bedeli yaklaşık 4 milyon lira olan 3+1 konutun, mevcut artış sistemi devam ettiği takdirde ödeme süresi sonunda hak sahibine yaklaşık 26 milyon lira maliyet oluşturacağı ifade edilmektedir. Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan bir sosyal konut projesinde ortaya çıkan bu tablo, projenin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığı yönünde ciddi tartışmalara neden olmaktadır."

Öztunç, taksit artış sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve makul, öngörülebilir bir ödeme modeline geçilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, Bakan Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

"2022 yılında başlatılan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde kaç hak sahibi bulunmaktadır? Bu projede memur maaş katsayısına bağlı taksit artış sistemi hangi gerekçeyle uygulanmaktadır? Düzenli ödeme yapan hak sahiplerinin kalan anapara borçlarının, yapılan ödemelere rağmen artmasının gerekçesi nedir? Bakanlığınız, mevcut sistem nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan hak sahiplerinin sayısına ilişkin bir çalışma yapmış mıdır? Yapılmış ise kaç hak sahibi ödeme güçlüğü yaşamaktadır? Artan taksitler nedeniyle bugüne kadar kaç hak sahibi sözleşmesini feshetmiş veya konutundan vazgeçmek zorunda kalmıştır? Mevcut uygulamanın dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma amacını zedelediği yönündeki eleştiriler hakkında bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

Taksit artışlarının belirli bir üst sınırla sınırlandırılması, kalan borcun sabitlenmesi veya daha öngörülebilir ve adil bir endeksleme sistemine geçilmesi yönünde bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla faizsiz yeniden yapılandırma, vade uzatımı veya borç güncellemesi yapılması yönünde herhangi bir düzenleme planlanmakta mıdır? Sosyal konut projelerinde, konutların toplam geri ödeme tutarının satış bedelinin katbekat üzerine çıkmasını önleyecek yeni bir finansman modeli üzerinde çalışılmakta mıdır? Dar gelirli vatandaşların konutlarını kaybetmemesi ve hak sahipliğinden vazgeçmek zorunda kalmaması için bakanlığınızın almayı planladığı somut tedbirler nelerdir?"

Kaynak: ANKA