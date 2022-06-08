CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

AA - Mesut Karaduman - Güncel
CHP'li Nazlıaka, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tekirdağ'da bir dizi ziyarette bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tekirdağ'da bir dizi ziyarette bulundu.

Aylin Nazlıaka, Tekirdağ programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol'u ziyaret etti.

Nazlıaka, daha sonra bir otelde partili kadınlarla bir araya geldi.

Burada, partisinin kadınlar için yürüttüğü çalışmalar ve projeleri anlatan Nazlıaka, "Kadınlar olarak güç bizde. Dayanışacağız, örgütleneceğiz, yürek yüreğe mücadele edeceğiz, mutlaka ama mutlaka ülkemizin ve bu ülkede yaşayan tüm kadınların, çocukların kaderini değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Nazlıaka daha sonra Malkara ilçesinde kadın kooperatifi üyeleriyle buluştu.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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