CHP'li Karaca'dan tekstil sektörü için destek çağrısı

(TBMM) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de tekstil ihracatının gerilediğini, istihdam kayıplarının arttığını belirterek, ABD'nin Türk tekstil ürünlerine getirdiği yüzde 12,5 ek verginin de sektörü olumsuz etkileyeceğini söyledi. Karaca, "Gelin, milli bir duruş sergileyelim ve bu sektörün sorunlarının çözümü için mutlaka sektör temsilcilerini dinleyelim ve çözüme kavuşturalım" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, YENİ Parti'nin tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergesi üzerine CHP Grubu adına konuşan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, seçim bölgesi Denizli başta olmak üzere tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracat, istihdam ve üretim açısından Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Sektörün emek yoğun yapısı ve geniş tedarik zinciriyle özellikle kadın istihdamında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Karaca, "Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda üretim maliyetlerindeki yüksek artışlar ve tekstil ve konfeksiyon üretim yapan ihracatçıların finansmana erişimdeki ciddi güçlükleri, enerji başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki yoğun artış maalesef ki diğer ülkelerle rekabet şansımızı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor" dedi.

"DENİZLİ'DE TEKSTİL İHRACATI GERİLEDİ"

Denizli Sanayi Odası verilerine işaret eden Karaca, 2026'nın ilk altı ayında kentte ihracatın yüzde 7,2 arttığını, buna karşın tekstil ve konfeksiyon ihracatının yüzde 1,55 gerilediğini kaydetti.

Ocak 2026 itibarıyla Denizli'de yıllık 5 bin 196 kişinin işsiz kaldığını aktaran Karaca, iş kayıplarının büyük bölümünün kadın istihdamında yaşandığını söyledi. Uzun yıllardır tekstil sektöründe çalışan deneyimli işçilerin işlerini kaybettikten sonra hizmet sektörüne yöneldiğini belirten Karaca, bunun sektör açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi. Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de de son iki yılda tekstil ve konfeksiyon sektöründe kayıtlı istihdamda kaybedilen istihdam 153 bin olarak görünüyor ve Denizli'de bir yılda takipteki kredi oranı maalesef yüzde 78 artmış durumda. Ülkemizin ekonomisinin dinamosu dediğimiz bu sektör çok ciddi anlamda kan kaybediyor. Peki, ne yapmak lazım? EXIMBANK ve benzeri destek mekanizmalarının güçlendirilmesi lazım, finansmana erişimin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Her şeyden önce de kur baskısına mutlaka bir çözüm üretilmesi lazım. Şu elimde de geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi için gelen, sırtınızı pışpışlayan 'Dostum' diyen, size övgüler düzen, Denizli'mizin meşhur yanık kokulu yoğurdunu yiyen Trump'ın sizlere ve ülkemize, bu sektöre attığı en büyük dost kazıklarından biri oldu yani dost kazığını da parantez içinde ifade etmek isterim.

23 Temmuz 2026 tarihli karar, dostunuz Trump'ın imzasını taşıyor ve diyor ki: 'Yüzde 12,5 ek ilave vergi getirdim'. Bununla da yetinmedi, aynı sektöre, aynı müşteriye hizmet veren Kamboçya, Endonezya, Malezya gibi ülkelere de diyor ki: 'Size de bazı istisnalar getirdim ve bu vergiyi sizden de almayacağım'. Diyorum ki gelin, milli bir duruş sergileyelim ve bu sektörün sorunlarının çözümü için mutlaka sektör temsilcilerini dinleyelim ve çözüme kavuşturalım."

Kaynak: ANKA