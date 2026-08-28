CHP'li Gürer: Tarım Kredi Marketlerin zarar ve kapanışları şeffaf açıklanmalı

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tarım Kredi Market zarar ediyor, şubeler kapanıyor, işçiler işinden oluyor; bakanlık sorularımıza yanıt vermiyor. Oysa vatandaşın bilmeye hakkı var. Tarım Kredi neden zarar ediyor? Kapanan şubeler hangileri? Kaç kişi işten çıkarıldı? Bütün bunların açık ve net şekilde ortaya konulması gerekir" açıklamasını yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamayla Tarım Kredi Marketleri'nin 2026 yılının ilk yarısında 1 milyar 91 milyon liranın üzerinde zarar açıkladığını, 30 şubenin kapatıldığını ve son bir yılda bin 808 çalışanın işten çıkarıldığını ancak konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerine yanıt alamadığını ifade etti.

Gürer, kamuoyunun yanıt beklediği soruların başında marketlerin neden zarar ettiği, yapılan harcamaların niteliği ve bu zararın nasıl karşılandığının geldiğini belirterek, bu konularda verdiği soru önergelerine yanıt verilememesine tepki gösterdi.

Tarım Kredi Marketleri'nin 2026 yılının ilk altı ayında 1 milyar 91 milyon 551 bin lira net dönem zararı açıkladığına aynı dönemde şirketin 43,5 milyar liralık hasılat elde etmesine karşın zarar etmesine dikkati çeken Gürer, "Tarım Kredi Marketler, kamuoyuna üretici ile tüketici arasında köprü olacak, uygun fiyatlı ürün sunacak bir model olarak iktidar anlatıldı ve bu marketler uygun fiyatlı olarak anlatıldı. Marketlere önce yapısal değişime gidildi. İşlevinde tabelasına ne gerek varsa milyonlar harcandı ve tabela için dahi önemli sarf yaratıldı. Neden ve niçin bu aşırı masraflara kapı açıldı. Bu kararları kimler verdi? Bugün geldiğimiz noktada milyarlarca liralık zarar, kapanan şubeler ve işini kaybeden binlerce çalışan var. Bu tablonun hesabı sorulmalıdır" dedi.

"ZARARIN NEDENİ ŞEFFAF BİÇİMDE AÇIKLANMALI"

Tarım Kredi Marketleri'nin yüksek miktarda satış yapmasına rağmen zarar etmesinin nedenlerinin ayrıntılı biçimde ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Gürer, yönetim ve işletme politikalarının sorgulanmasını istedi. Gürer, "Milyarlarca liralık ciro elde ediliyor ama şirket zarar açıklıyor. O zaman vatandaşın, çiftçinin ve kamuoyunun şu soruyu sorması gerekir: Bu zarar neden oluşuyor? Ürünlerin alış maliyetleri nedir, satışta uygulanan kar marjları nedir, işletme giderleri ne kadardır? Marketlerin tabela, mağaza düzenlemesi, reklam, lojistik ve diğer giderleri ne kadar tutmaktadır? Şatafata ne kadar kaynak aktarıldı? Zarar eden kurum üst düzey yöneticileri ne kadar ücret artışı sağlandı. Bunların tamamı şeffaf biçimde açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

29 Nisan 2026 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde de Tarım Kredi marketlerinin sayısını, ürünlerde uygulanan kar marjlarını, raf ömrü biten ve satıştan çekilen ürünlerin toplam tutarını ve bu ürünlerden kaynaklanan zararın nasıl telafi edildiğini sorduğunu belirten Gürer, "Meclis'te yazılı soruları boşuna sormuyorum. Çünkü ortada kamuoyunun bilmesi gereken bir tablo var. Market sayısı kaçtır? Ürünler hangi bedelle alınıyor, hangi bedelle satılıyor? Uygulanan kar marjı nedir? Raf ömrü biten ürünlerin maliyeti ne kadardır? Bunların zararı kim tarafından karşılanıyor? Bunların hepsinin yanıtını istedim. Ancak sorularımıza yanıt verilmesini bekliyoruz" dedi.

Bir dönem iktidarın Tarım Kredi Marketler'in şube sayısını arttırmak için girişmmde bulunduğunu hatırlatan Gürer, "Şimdi ise şubeler kapatılıyor. Bunun gerekçesi nedir? Hızlı büyüme yanlış mı planlandı? Açılan marketlerin fizibilitesi yapılmadı mı? Kamu kaynaklarının ve çiftçinin ortak olduğu bir yapının kaynakları hangi anlayışla kullanıldı?" sorularını yöneltti.

Tarım Kredi Marketlerde son bir yılda bin 808 çalışanın işten çıkarıldığı yönündeki verilere dikkati çeken Gürer, verdiği soru önergelerine yanıt verilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bir tarafta milyarlarca liralık zarar açıklanıyor, diğer tarafta çalışanlar işini kaybediyor. Bin 808 emekçinin işinden edilmesi sıradan bir işletme kararı olarak görülemez. Bu insanların aileleri var, geçimleri var. Şirketin yönetimindeki yanlışların bedelini neden çalışanlar ödüyor? Şube kapatmak kolay, işçiyi işten çıkarmak kolay. Asıl sorulması gereken, bu noktaya nasıl gelindiğidir. Zararın gerçek nedenleri ortaya çıkarılmadan yalnızca şube kapatmak ve istihdamı azaltmak çözüm değildir.

Meclis'te yazılı soru önergesi veriyoruz, bakanlıktan bilgi istiyoruz. Çünkü bu kurumlar kamuoyunun ve çiftçinin ortak değerleridir. Ancak sorularımız yanıtsız kalıyor. Tarım Kredi Market zarar ediyor, şubeler kapanıyor, işçiler işinden oluyor; bakanlık sorularımıza yanıt vermiyor. Oysa vatandaşın bilmeye hakkı var. Tarım Kredi neden zarar ediyor? Marketlerin giderleri ne kadar? Hangi ürünlerden ne kadar kar veya zarar ediliyor? Kapanan şubeler hangileri? Kaç kişi işten çıkarıldı? Bütün bunların açık ve net şekilde ortaya konulması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı yanında Ticaret Bakanlığı da bu süreci irdeleyip incelemek durumundadır."

Kaynak: ANKA