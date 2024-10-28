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CHP'li Aşkın Genç: Her 100 Liralık Verginin 17 Lirası Faize Gidiyor

CHP'li Aşkın Genç: Her 100 Liralık Verginin 17 Lirası Faize Gidiyor
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye'nin borç stoku ve yüksek faiz oranları ile ilgili eleştirilerde bulundu. Eylül ayında borç stoku 310 milyar lira artarak 8,6 trilyon liraya ulaştı. Genç, iktidarın yanlış ekonomik politikaları nedeniyle halkın geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 100 liralık verginin 17 lirasının faize gittiğini belirterek, "Eylül ayında Türkiye'nin borç stoku, sadece bir ayda 310 milyar lira artarak 8 trilyon 649 milyar liraya ulaştı. Bu borçların faiz yükü ise 7 trilyon 395 milyar liraya çıkmış durumda. Her 100 liralık verginin 17 lirası faize gidiyor. Vatandaşlar, yanlış ekonomik politikalar ile yüksek enflasyon, daralan kredi hacmi ve sürekli artan fiyatlarla baş başa bırakılmış durumda" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Genç, her 100 liralık verginin 17 lirasının faize gittiğini belirtti. Genç, iktidarın uyguladığı ekonomik politikaları ile vatandaşların yüksek enflasyon, daralan kredi hacmi ve sürekli artan fiyatlarla baş başa bırakıldığını ifade etti.

" Her 100 liralık verginin 17 lirası faize gidiyor "

Borç stokunun 8,7 trilyona ulaştığını ifade eden Genç, "Eylül ayında Türkiye'nin borç stoku, sadece bir ayda 310 milyar lira artarak 8 trilyon 649 milyar liraya ulaştı. Bu borçların faiz yükü ise 7 trilyon 395 milyar liraya çıkmış durumda. Hükümet, her yıl daha yüksek faizlerle borçlanıyor. Bugün her 100 liralık verginin 17 lirası faize gidiyor. AKP'nin ekonomi yönetimindeki çöküşü, halkın omuzlarına yüklenen bu devasa borç yükü ile gözler önüne seriliyor" değerlendirmesini yaptı.

" İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 75,2'ye geriledi "

Genç, yılın son çeyreğinde ekonomik daralmanın daha da derinleşmesinin beklendiğini belirterek, "İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 75,2'ye geriledi. Bu oran, ekonomimizin ne denli kırılgan bir durumda olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yılın son çeyreğinde ekonomik daralmanın daha da derinleşmesi beklenirken, hükümetin üretimi ve yatırımları teşvik etmek yerine kısa vadeli çözümlerle durumu idare etmeye çalışması kabul edilemez. Bu politika, yalnızca ekonomiyi değil, ülkemizin geleceğini de riske atmaktadır" dedi.

" Batık krediler 761 milyon artarak, 266 milyara yükseldi "

Bankalardaki batık kredilerin arttığını hatırlatan Genç, "AKP'nin yıllardır uyguladığı yanlış ekonomik politikalar, halkı yüksek enflasyon, daralan kredi hacmi ve sürekli artan fiyatlarla baş başa bırakmıştır. Vatandaşlar, geçim sıkıntısı içinde borç batağına sürüklenmiş durumda. Ekim ayı itibariyle bankalardaki batık krediler 761 milyon artarak 266 milyara yükseldi. Bankaların batık kredi oranlarındaki artış, ekonomideki çöküşün en somut göstergelerinden biri. Bu durum, hükümetin ekonomi yönetimindeki başarısızlığını net bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

" AKP, halkın emeğiyle kazanılan vergileri, yandaşlarına kaynak aktarma aracı olarak kullanıyor "

Türkiye'nin yüzde 50 faiz oranı ile dünyada en yüksek faizle borçlanan ülkelerden biri haline geldiğini belirten Genç, "Toplanan vergiler, halkın refahını artırmak yerine, popülist harcamalar ve müteahhitlerin cebine gitmektedir. Türkiye, yüzde 50'ye varan faiz oranlarıyla dünyada en yüksek faizle borçlanan ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu tablo, ekonomimizin nasıl iflas noktasına getirildiğini, halkın çıkarlarının nasıl göz ardı edildiğini açıkça ortaya koyuyor. AKP, halkın emeğiyle kazanılan vergileri, yandaşlarına kaynak aktarma aracı olarak kullanıyor.

"U zun vadeli ekonomik politikalara acilen ihtiyaç var "

Artık apaçık ortada, AKP hükümeti ekonomi yönetiminde sınıfta kalmıştır. Türkiye'nin kalkınması ve halkın refahı için sürdürülebilir ve uzun vadeli ekonomik politikalara acilen ihtiyaç vardır. Kaynakları doğru ve verimli kullanan, halkın ihtiyaçlarına öncelik veren, spekülasyona ve popülizme dayanmayan bir yönetim anlayışı şarttır. Türkiye, ancak bu şekilde ekonomik refahı yeniden sağlayabilir ve halkın çıkarlarını koruyabilir. CHP olarak, halkın çıkarlarını koruyan, şeffaf ve sürdürülebilir ekonomik politikalarla Türkiye'yi hak ettiği refah seviyesine taşımaya kararlıyız. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını geri kazanmak ve her vatandaşın hak ettiği adil bir yaşam standardını sağlamak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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