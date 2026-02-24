CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Milli Parkları Giderayak 49 ve 99 Yıllığına Kiralamak İçin Kanun Teklifi Getirmişler"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın otoyol ve boğaz köprülerle birlikte milli parkları da özelleştirilmeye hazırlandığını belirterek, "Şimdi milli parklara göz dikmişler. Bu milli parkları giderayak 49 ve 99 yıllığına kiralamak için kanun teklifi getirmişler. Bunlar istedikleri kadar satsınlar. Millet bunları gönderip Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdiğinde, Türkiye İttifakı'nı getirdiğinde; şimdi ağzı sulananlara söylüyorum, 99 yıllığına o Abant Gölü'nü sizde tutmayız. Çatır çatır geri alacağız. Hepsini geri alacağız. Önce, bu geçiş garantisi falan filan oraya buraya yaptıkları köprüleri, otoyolları bir güzel milletin malı haline getireceğiz. Allah'ın izniyle gün gelecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir 'balyoz operasyonu' olacak. Alacağız elimize balyozu, otobanlardaki bütün gişeleri kıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AK Parti iktidarının iki boğaz köprüsünü ve yedi otoyolu özelleştirmek istediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugünkü geçiş paralarıyla 600 milyon dolar olan bu köprüleri, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı özelleştirmeye niyetli ve niyet ettikleri para 3 milyar dolar. Yani beş yıllık kirasıyla 25 yıllık gelirini satacaklar. İşin kötüsü, bıraktıkları 59 liralık köprüyü 359 lira yaparak verdikleri parayı belki de bir senede, 9–10 ayda alacaklar. İstanbul'da bir bedava devlet köprüsü olur; ikisi, üçü, dördü özelleştirilsin. Parası olan oradan geçsin. Ama olmayana 'Devletimizin hizmeti de bu' dersin. Öyle bir köprü yok. Adam Anadolu Yakası'nda oturuyor, Avrupa Yakası'nda çalışıyor. Mecbur geçeceği köprüye bugün 60 lira veriyor; bence o da saçma. Ama yarın 359 lira ödeyecek. Bunu söylüyoruz, soruyoruz. Her şeye cevap veriyorlar, bir kelime yok. AK Parti'nin sözcüsünden yok, bakanlarından yok, Sayın Erdoğan'dan bir kelime cevap yok. Belgeleri söyledim, 'gık' demediler. Değerli bir gazeteci kardeşimiz bakanlığı aramış, sormuş. 'Satacak mısınız?' demiş. Onlar da demişler ki: 'Kesin satacağız diyemeyiz, piyasasını araştırıyoruz.' Bu mübarek Ramazan gününde, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum: Köprülerin satılacağından haberdar olan vatandaşlarımızın oranı anketlere göre yüzde 35–40. Bir kere bunu duyan, duymayana duyursun. Haberdar olup da köprü satışını destekleyenlerin oranı yüzde 10. Yüzde 90 karşı. ve altın yumurtlayan tavuğu yabancılara satmak istiyorlar."

O para bana lazım. O para Cumhuriyet Halk Partisi'ne lazım. O para Türkiye İttifakı'na lazım. Seneye yaparsan 24 sene, öbür sene yaparsan 23 sene o paranın geleceği Cumhuriyet iktidarlarında biz o parayla en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız. Sonra bir buçuk asgari ücret yapacağız. Biz o parayla asgari ücreti yükselteceğiz. Oradan zorlanacak olan küçük esnafa, KOBİ'ye, sanayiciye sosyal güvenlik destekleme yardımı yapacağız, destekleme primi vereceğiz. O parayla kanunda beş yazarken bir verdiğiniz çiftçiye, hakkı olan beş desteklemeyi ödeyeceğiz. O parayla biz bu telefonu almak isteyen öğrenciye, ilk telefonunda, ilk bilgisayarında 'Vergi yok kardeşim' diyeceğiz. 'Bu telefon sana elli bin lira' diyeceğiz.

"Şimdi milli parklara göz dikmişler"

Bundan sonra göreceksiniz bir iktidarın gidişini. Muhalefet köylerde muhtarın karşıdan gelişinden anlar. Bürokrasiden gelen bilgilerden anlar. İktidar da gidişini, giderayak yaptıklarıyla gösterir. Şimdi giderayak, '25 yıllık parayı hemen alayım, seçim öncesi bir şeyler yapayım, belki milleti kandırırım…' Milletin o işlere karnı tok. 'Kış geçer, kurt yediği ayazı unutmaz' demişler. Bu zor günler geçecek ama bu emekli, bu emekçi, bu öğrenci, bu esnaf, bu çiftçi ettiklerinizi unutmayacak, sandıkta hesabı soracak. Bizim Manisa'da çok söylenen bir laf var, üst üste, üst üste gelince bunlar der ki; 'Ölü bir değil ki yıkayasın, deli bir değil ki bağlayasın.' Öyle bir haldeyiz ki… Sattılar, sattılar, doyamadılar.

Şimdi milli parklara göz dikmişler. Soğuksu Milli Parkı hedefte. Uludağ Milli Parkı hedefte. Bolu Abant, Trabzon Altındere Milli Parkları hedefte. Bu milli parkları giderayak 49 ve 99 yıllığına kiralamak için kanun teklifi getirmişler. Gidiyor, şunu görüyor artık, 'Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.' Emekli böyle el sallıyor, asgari ücretli el sallıyor. Diyorlar ki artık bu vakitten sonra anketler ortada. Hızla anketler açıklanıyor. Bu ayın anketleri geldi. Biri hariç… O, özel bir şirket operasyon yapan; AK Parti'yi önde bulmuş. Şu ana kadar yedi anket geldi önümüze. Allah'a şükür hepsinde Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Farkı kiminde koruyoruz, kiminde açıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi önde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gittiği görünüyor. Gözü yolda olanlar, gözü milli parklara dikmiş. ya sen düşünsene; sen burada Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisisin. Sen işgal ordusu değilsin ki. Demokrasiye inansan bugün gidersin, yarın gelirsin. Abant'ı milletin elinden alıp yandaşa vermenin, orman idaresinden alıp Kültür Bakanlığı'ndan alıp birtakım yerleri yandaşlara peşkeş çekmenin ne anlamı var? Giderayak Abant'ı verecek yandaşa, Uludağ'ı verecek yandaşa; uğraşıyor işte, Yerebatan Sarnıcı'nı alacak verecek yandaşa, Galata Kulesi'ni alacak verecek yandaşa. Vallahi bu Galata Kulesi'ni Cenevizlilerden kurtarmak, bu AK Parti'den kurtarmaktan daha kolaydı. Vallahi daha kolaydı.

"Milletin köprüsü millete bedava olacak"

Bil ki bu iktidar köprü satıyor, giderayak satıyor. Bil ki Abant'ı satıyor, Yedigöller'i satıyor, Spil'i satıyor, Uludağ'ı satıyor; bil ki gittiğindendir. Aha buradan alacaklara söylüyorum, alacaklara; daha bugüne kadar Özgür Özel'in 'yapacağım' deyip de şartlar oluştuğunda yapmadığı bir iş, tutmadığı bir söz yoktur. Bunlar istedikleri kadar satsınlar. Millet bunları gönderip Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdiğinde, Türkiye İttifakı'nı getirdiğinde; şimdi ağzı sulananlara söylüyorum: 99 yıllığına o Abant Gölü'nü sizde tutmayız. Çatır çatır geri alacağız. Hepsini geri alacağız. Önce, bu geçiş garantisi falan filan oraya buraya yaptıkları köprüleri, otoyolları bir güzel milletin malı haline getireceğiz. Allah'ın izniyle… Hani bir gün geçmişte geldiler, gücü biraz elde tutunca balyoz kumpası yapıp balyozu böyle ele aldılar, ordunun kafasına vurdular ya Fethullah'la beraber… Gün gelecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir 'balyoz operasyonu' olacak. Alacağız elimize balyozu, otobanlardaki bütün gişeleri kıracağız. Bütün gişeleri. Almanya'da otobanda gişe mi var? Dışarıdan geçene var. Milletin köprüsü millete bedava olacak. O gün gelince biz kıracağız o gişeleri. Safları ayrıştırın. Milletin safında duranlar yan yana dursun, saflar sıklaşsın, kol kola girsin, omuz omuza dursun. Ama öbür safta da bakan evlatları dursun. Çünkü devir değişiyor. Sandık gelecek, bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Ne diyoruz? Mesela 'Köprüyü satma' diyoruz. Niye? Altın yumurtlayan tavuk kesilmez, satılmaz. Başkasına verirsen tavuğun zaten bugünkü yumurtası elinde, ikincisi karnında. Üç yumurtaya yirmi beş yumurta verilmez diyoruz. Çok basit. Şimdi 'Köprüyü satma' diyoruz. Abant'ı, Uludağ'ı satma diyoruz. Zarar ederiz diyoruz. İnat ediyorlar, 'Satacağız' diyorlar.

"'Yapmayın' dedik, dinlemediler. Şimdi Soma'da 42 bin kişi soğukta"

Bakın, devletin varlıklarını satmanın bir faturası hemen çıktı. Benim memleketim Manisa, kalbim Soma'da atıyor. Biliyorsunuz büyük bir facia yaşadık. Yırca'da ağaçlar kesilirken de, 301 evladımız katledilirken de hep Soma'daydık. 86 duruşma oldu, 86'sına katıldım. İlk gün 10 bin kişi kapıdaydı. Son gün 240 kişi kararı dinledik. Ama fikri takipten vazgeçmedik. Soma'da yine böyle altın yumurtlayan bir tavuk, belki daha fazlası; Soma Termik Santrali var. Yıllardır çalışıyor, yıllardır para basıyor. Yıllardır Soma'yı ısıtıyor. Yıllarca uğraştık, filtresi düzgün olsun, Soma zehirlenmesin diye. Devlet çalıştırırken filtre var, özelleştirilenlerde yok; 'yapmayın' dedik. Bunlar tutturdular, '2015 yılında Soma Termik Santrali'ni özelleştireceğiz.' Dedik, 'yapmayın. ya kardeşim, bu kömür geliyor, elektrik oluyor, satıyorsun. Elektriğin alıcısı belli, parası peşin. Kömürün alıcısı var, parası peşin. Biz niye satalım da başkası para kazansın?' 'Hayır, özelleştireceğiz' dediler. Yaptılar özelleştirmeyi. Önünde en az 10 kere basın açıklaması yapmışımdır. Yanımda kim var o gün? Avukat Sercan Okur var, ilçe yöneticisi. Levent Elbiısoy var, o dönemin yeni emekli sendikacısı. Anlatıyoruz: 'Yapmayın bunu, yapmayın' dinlemediler.

Konya'dan işi, yoğurt, süt, gofret; Torku diye bir şirket. Kıymetli bir şirkettir, kooperatifleri severiz biz. O gün de dedim: Herkes bildiği işi yapsın. Gelirsiniz buraya, Konya'daki kooperatifin üyesinin de parasını batırırsınız, yapmayın dedim. 'Hayır, Torku gelecek.' O zaman en büyük desteği AK Parti veriyor. Efendim, Konya kooperatif görmüş, 'Torku gelecek, Soma'nın yüzü gülecek. Özgür Özel önümüzden çekil, özelleştirme Soma'yı şaha kaldıracak.' Özelleştirdiler. 'Yapmayın' dedik, dinlemediler. Şimdi Soma'da 42 bin kişi soğukta, evler soğuk. Neden? Torku beceremedi. Santrali işletemedi, faaliyeti durdurdu. Bir kere, yıllarca 'pahalı' diye devletin taktığı filtreyi takmadı, Soma'yı zehirledi. KOAH, kanser hastalığı… Üstüne, buradan kömürü alıyor, elektrik üretip satıyor ya; aldığı yer Türkiye Taşkömürü Kurumu. 11 yılda 18 milyar borcu takmış mı? Türkiye Taşkömürü Kurumu 18 milyar alacaklı. Hepimiz alacaklıyız. Bu diyor ki 'Beceremedim, battım.' Soma'da 48 bin kişi soğukta. Bir basın açıklaması gördüm, ben yokum orada. Üçümüzdük ya. Sercan Okur orada; belediye başkanımız olmuş. Levent Elbinsoy, eski sendikacı; ilçe başkanımız olmuş. Üçüncü de ben vardım ya, üçümüz 'Satmayın' diyorduk. Kim duruyor yanlarında? AK Parti'nin ilçe başkanı Ali Sezer, 'Soma donuyor, buna bir çare bulsunlar. Ben de bu eyleme destek olmaya geliyorum.' Ali Bey, ayağına sağlık, hoş geldin; de bu AK Parti'nin aklı neredeydi 10 sene önce? CHP bunları söylerken neredeydi aklınız?

"CHP iktidarında hepsini geri alacağız"

Soma Ticaret Odası, Esnaf Odaları, Nakliyeciler Odası; Soma'da kim varsa bugün burada. Bana da gelecekler, partileri gezecekler. 'Aman, Soma'nın burası bir daha özelleştirilmesin, satılmasın.' Öyle niyetleri de var AK Parti'nin. 'Soma'nın malı Soma'da kalsın, bunu kamulaştırın.' Günaydın arkadaşlar, hepinize günaydın. Cumhuriyet Halk Partisi 11 yıl önce bunu söylerken bunları görüp söylüyordu. Şimdi Soma'nın esnafına borcu takmışlar, Soma'yı soğukta bırakmışlar. Nakliyecinin parası kalmış, bilmem kimin parası kalmış. AK Partililer CHP'yle birlikte basın açıklamasına gelmişler, Soma'da haber oluyor. Arkadaşlar, milletin menfaatini düşünüyorsanız, AK Partilileri, CHP haklı çıkınca basın açıklamasına değil, AK Parti'yi göndermek için sandık başına davet ediyor.

Yine Soma'da Polyak Madeni; birkaç ay önce 'Yapmayın, etmeyin' dedik. İzmir'in Kınık ilçesi sınırlarında ama çoğu işçisi Soma'da oturuyor, servisle gidiyorlar. Polyak'ı sattılar. Yüzde 70 hissesini Çinli bir firma aldı. Gelmiş, direkt 3 bin 900 işçi var ya; bin 700'ünü işten çıkarmış. Bin 243 işçi de duruyor ama daha Çinli şirketten bir lira maaş nasip olmamış. Yani bin 700 yüz kişi çıkmış, kalan bin 200 kişi de çalışıyor ama parasını alamıyor. AK Parti iktidarı da dönmüş, 'Allah Allah, nasıl oldu bu iş?' diye bakıyor.

Madenler devletindir; anayasaya göre arkasından dolaşıyorsunuz. Santraller bu kadar karlı ve stratejik işletmeler, satılamaz. Oradan kim para kazanıyorsa, bu milletin kazanacağı parayı peşkeş çektiğiniz için kazanıyordur. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında stratejik hiçbir kurum; santral, rafineri, baraj; stratejik hiçbir kurum satılmayacak. Bu satılmış olanlarda düzgün işleten, işlettiği güne kadar işletecek; işletmeyenin tepesine bineceğiz. Hepsini geri alacağız. Bu milletin yeniden malı yapacağız. Başka çaresi yok."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA