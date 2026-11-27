(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin iktidar tarafından yapılan açıklamaların kamuoyundaki soru işaretlerini gidermediğini belirterek, "Bu 241 kişilik liste açıklanmadığı sürece Meclis'te siyaset yapan iktidar yanlısı milletvekillerinin hepsinin ismi bu lekeyle lekelenmiş oluyor. Gelin isminizi aklayalım. Bir komisyon kuralım. Bu konuyla ilgili denetim raporları, kurumlar arası yazışmalar, tahsilat dökümleri, kim ne zaman uyarıldı, kim ne kadar kazandı, kim ne kadar iade etti, ortaya çıksın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ece Üner'in de aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Sarı, "Bu basına yönelik olarak başlatılan baskının, zorbalığın son bulmasını talep ediyoruz. Yoksa bu ülkede gerçekten huzur içerisinde insanların kendini güvenle hissedebileceği bir ortamı her geçen gün kaybediyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı maçta Türk taraftarlara yönelik muameleyi kınayan Sarı, şunları söyledi:

"Gürcistan'daki hükümetin, polis ve kolluk güçlerinin taraftarımıza yapmış olduğu bu muameleyi kabul etmiyoruz. Bu konuda da Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli yaptırımlarda bulunacağına inancımız tam ama bir taraftan da bu maçın Gürcistan'a taşınmasıyla ilgili nasıl bir siyasi süreç işletildi? Bu konuda niye tedbir alınmadı? Dışişleri Bakanlığı'nın çıkarak bu süreç hakkındaki sorumluluğunu da ortaya koyması gerekiyor. Hem vatandaşlarımızı koruyamıyorsunuz hem de burada yapılması gereken bir maçın nasıl bir gerekçeyle başka bir ülkeye taşınarak bu mağduriyetin yaşanmasına sebebiyet verdiniz? Bu konuda da Dışişleri Bakanı'nın açıklama yapmasını talep ediyor ve bekliyoruz."

"RAKAMLARLA OYNAYARAK BİR HAYAL SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırım fonlarına ilişkin soruşturmaa ilişkin yaptıkları açıklamaları değerlendiren Sarı, şöyle konuştu:

"Cevdet Yılmaz, 27 Kasım, yani bugün itibarıyla 199 milyar liralık ödemenin yapılacağını ifade etmiş... Geçtiğimiz dönemde Adalet Bakanı, fon soygunuyla elde edilen hak dışı kazancın 187 milyar lira olduğunu ifade etti. Cevdet Yılmaz da geri kazanım hesabında 45 milyar lira toplandığını söyledi... Şimdi 45 milyar lira topladınız, 199 milyar lira ödediniz diyorsunuz açıklamanızda. O zaman yaklaşık 150 milyara yakın olan rakam, vatandaşın zaten kendi hesabında olan parayı kendisine iade etmişsiniz anlamına geliyor. Çalınan parayı siz bulmuş veya iade etmiş durumda değilsiniz. Yani aslında rakamlarla oynayarak bir hayal satmaya çalışıyorlar."

Sarı, soruşturma kapsamında yurt dışında yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına tedbir konulduğunun açıklandığını da belirterek, "Geriye kalan 100 milyarlık paranın şu anda akıbetinin ne olduğu belli değil. Biz dünkü yapılan basın açıklamasında bu paraların hepsinin tahsil edildiğini, hatta 241 kişilik bu listenin açıklanacağını umut ediyorduk ama yine hayal" dedi.

"GELİN HEP BİRLİKTE HESAP VERELİM, MECLİSİMİZİ AKLAYALIM"

Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulması çağrısını yineleyen Sarı, şunları kaydetti:

"Bırakın şu yandaşınızı koruma çabasını, bırakın şu siyasi isimleri koruyup kollayıp üstünü örterek bu işi oldubittiye getirme çabasını. Gelin, buradan bir daha çağrıda bulunuyorum. Her hafta Meclis'te sizin milletvekillerinize çağrıda bulunuyorum. Bu 241 kişilik liste açıklanmadığı sürece Meclis'te siyaset yapan iktidar yanlısı milletvekillerinin hepsinin ismi bu lekeyle lekelenmiş oluyor. Gelin isminizi aklayalım. Bir komisyon kuralım. Bu konuyla ilgili denetim raporları, kurumlar arası yazışmalar, tahsilat dökümleri, kim ne zaman uyarıldı, kim ne kadar kazandı, kim ne kadar iade etti, ortaya çıksın. Hep birlikte bunu aydınlatabiliriz bir komisyonla... Siyasilerle ilgili bir süreç aklanmadığı sürece toplum vicdanında da bu konu çözülmüş olmayacak."

CHP'DEN FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ: "HARİTADA BİN 200'DEN FAZLA KİŞİ VAR"

CHP'nin soruşturmaya ilişkin elde edilen bilgilerin yer aldığı "fonsoygunu.com" isimli bir internet sitesi hazırladığını hatırlatan Sarı, şöyle devam etti:

"Burada bugüne kadar kimin kiminle bağlantısı olmuş, nasıl bir iletişim içinde yürümüş, bu işle ilgili iddialar, tutuklananlar, toplam rakamlar nedir? Her gün bu bilgiler yükleniyor. İlk günden itibaren danışman grubumuzdaki arkadaşlarımız bu haritayı güncelliyor. Açık kaynaklardaki bilgileri, elde edilen bilgileri buraya yüklüyor, kaynağını da göstererek. Şu anda haritada bin 200'den fazla kişi var, bu işle ilişkilendirilmiş, ismi bu soygunda geçen. Onun dışında kurum ve fon kayıtlarıyla beraber 3 bin 400'den fazla bağlantı içeren bir ağdan bahsediyorum size. Bu ağ, tarihe not düşmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanmış bir sitede. İsmini aramak istediğinizi aratıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Hangi şirketin yöneticisi, hangi hissede payı var, hangi kurumu denetliyor, hangi kurumun yönetim kurulunda, bu ağ nasıl oluşmuş?

Bu site, Cumhuriyet tarihine not düşülen bu kara lekeyi takip edebileceğiniz bir site olacak. Bütün vatandaşlarımız buradan kimin hakkında ne merak ediyorsa, o şahıs nerede ne görev yapıyordu, nelere göz yumdu, hangi tarihte ne bilgiler aldı, ne bilgiler vermedi, nasıl bir süreç işledi, ayrıntılı bir şekilde bulabilecek."

"ARALIK AYINDA VATANDAŞLARIMIZ AĞIR FATURALARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki artışlara ilişkin hazırladıkları raporu da paylaşan Sarı, dağıtım bedellerindeki artışlara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"2022 Kasım ayıyla 2026 Kasım ayına kadar geçen bu dört yıllık süre içerisinde doğal gaz fiyatlarında artış oldu. Toplam ne kadar? Yüzde 160... Doğal gazın bedeli yüzde 160, dağıtımın bedeli yüzde 320 artmış durumda. Tabii bunun devamında KDV'deki artış yüzde 226, ÖTV'deki artış yüzde 538'e varmış... Vatandaşın evi aynı, kombisi aynı, petekleri aynı ama ödediği fatura bugün üç kat, hatta tarifelerle beraber dört katına kadar artmış durumda.

Elektriğin tarife bedeli yüzde 37 azaldı. Ama aynı sorun, aynı hikaye burada da var. Dağıtım bedelleri de yüzde 211 arttı... 2023 yılında 100 liralık faturanın 50 lirası elektrik bedeliyken 50 lirası dağıtım bedeliydi. 2026 yılına geldiğimizde 100 liralık faturanın 17 lirası elektrik bedeli, kalan 83 lirası dağıtım bedeli.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na dağıtım bedellerindeki artışların incelemeledir. Kasım ayı herkes için çok zor bir aydı. Önümüze daha zor bir ay geliyor. Havanın soğumasıyla beraber aralık ayında vatandaşlarımız ne yazık ki ağır faturalarla karşı karşıya kalacak... Altyapısını yenilemeyen, gerekli yatırımları yapmayan şirketlerin bu kadar fahiş rakamlarla dağıtım bedeli almasını kabul etmiyoruz."

Enerji tüketiminin iklim koşullarına, aile yapısına ve yaşam şartlarına göre farklılık gösterdiğini belirten Serkan Sarı, "Buradaki sınırı ve desteği ailenin sosyoekonomik durumuna göre belirlemeniz gerekiyor... Vermiş olduğunuz destekleri vicdani ve insani olarak, sosyal adalet bilincine dayalı bir şekilde vermeniz gerektiğini vurguluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA