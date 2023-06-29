CHP Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma (1)

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, " İsveç'te yapılan bu hain protesto eylemini kınıyorum. Hepimiz kınıyoruz. Hiç şüphesiz hiçbir dini sembole yönelik olarak yapılan eylem ya da söylem asla ve asla kabul edilemez." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP ile Yeşil Sol Parti, BBP, DSP, DP, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve Vatan Partisi heyetleri CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ'un yer aldığı heyet ağırladı.

Ankara Milletvekili Murat Alparslan başkanlığındaki AK Parti heyetinin ziyaretinde Nazlıaka, konukların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramların birlik, beraberlik duygularının pekiştiği günler olduğunu belirtti.

Geçen bayram deprem bölgesinde bulunduğunu, bu bayramın da buruk geçtiğini ifade eden Nazlıaka, deprem bölgesinde sorunların devam ettiğini söyledi. Nazlıaka, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle de vatandaşların zor bir bayram geçirdiğini kaydetti.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan da bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik hukukunun egemen kılındığı günler olduğunu kaydetti. Alparslan, deprem bölgesindeki vatandaşların taleplerinin de karşılandığını dile getirdi.

Milletin bayram havasında bir seçim gerçekleştirdiğini belirten Alparslan, "Millet bu seçimlerde aynı zamanda kendisinin bir anayasa yapma kabiliyetiyle sivil ve yeni bir anayasa yapma konusundaki iradesini de ortaya koydu. Biz bunu önemsiyoruz. Sizlerin de bu yaklaşıma olumlu adım atarak katkı sağlayacağınızı biliyoruz. Çünkü milletin talepleri, siyasilerin her daim rehberi olmuştur. Biz de bu sebeple önümüzdeki süreçte Meclis çalışmalarının öncelikli mesailerinden birinin yeni ve sivil bir anayasa olması arzusundayız." diye konuştu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Alparslan, İsveç makamlarının bu eyleme izin vermesini kınadı.

Türkiye'nin çok güçlü ve her türlü ekonomik sorunun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Alparslan, milletin de bu ekonomik zorlukların çözümü konusundaki iradesini 28 Mayıs'ta göstererek mevcut iktidarın devamına müsaade ettiğini söyledi.

Nazlıaka da "İsveç'te yapılan bu hain protesto eylemini kınıyorum. Hepimiz kınıyoruz. Hiç şüphesiz hiçbir dini sembole yönelik olarak yapılan eylem ya da söylem asla ve asla kabul edilemez." dedi.

Seçimin adil geçmesi konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Nazlıaka, eşit olmayan koşullarda yarışılan bir seçim olduğunu savundu. Nazlıaka, "Dolayısıyla önümüzde bir yerel seçim var. Biz şimdi yerel seçimlere de odaklanıyoruz, çok daha demokratik ve eşitlikçi bir ortamda sürmesini diliyoruz." diye konuştu.

Nazlıaka, depremle ilgili gerekli denetimlerin yapılması, önlemlerin alınması temennisinde bulundu.

Yeni anayasa çalışmasına ilişkin de Nazlıaka, "Var olan anayasaya uymayanlar ya da Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlara 'ben buna uymuyorum, saygı da duymuyorum' diyenler şimdi nasıl bir yeni anayasa yapacak? Bu konudaki şüphelerimizi de buraya not ederek tekrar iyi bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alparslan da seçimin adil, hukuki ve demokratik yapıldığına dair en ufak bir şüphenin olmadığını ve şaibe bulunmadığını ifade ederek, deprem bölgesi için verilen sözlerin de tutulduğunu kaydetti.

Yeni bir anayasa beklentisinin hem milletin hem AK Parti'nin beklentisi olduğunu vurgulayan Alparslan, "Burada anayasaya uymamak, Anayasa Mahkemesinin kararlarına saygı duymamak gibi bir beyanın doğruluğunu kabul etmek mümkün değil." dedi.

DSP ziyareti

CHP heyeti, daha sonra DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyeti ağırladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, DSP'nin Kurban Bayramı'nı kutladı.

CHP'nin Kurban Bayramı'nı kutlayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir de ülkedeki ekonomik durumun bir an önce düzelmesi temennisinde bulundu.

Aydemir'in, aile büyüklerinin torunlarına bayram harçlığı veremediğini belirtmesi üzerine Nazlıaka, "Karşımda Cumhur İttifakı değil de Millet İttifakı'ndan bir parti oturuyor gibi hissediyorum. Aynı duygularda, gözlemlerde ve aynı ilişkisel bakış açısında buluştuğumuzu da görmek bir kez daha mutluluk verici." dedi.

Aydemir de "Biz Cumhur İttifakı ile ittifak yapmadık onların bizi seçim öncesi ziyaret etmesinin nedeni Kılıçdaroğlu'nun bize gelişidir. Kılıçdaroğlu 'bize oy verin' demedi, kendi hayatını anlattı, sonra gitti. Binali Yıldırım gelip 'Biz DSP'yi Mecliste görmek istiyoruz' dedi. Bu bile bizim için bir başarı oldu ama Türkiye'nin gerçeklerini de inkar eden bir parti değiliz, birbirimize güvenmemiz lazım. Politikaları sonuç alabilecek şekilde uygulamamız lazım." diye konuştu.

Nazlıaka, "Siyaseti ticaret niteliğinde okumuyoruz. Ortak değerlerle güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmeyi daha doğru bulurduk. Söyleyecek bir şey yok, karar o dönemde sizin aldığınız karardır." dedi.

Vatan Partisi ile görüşme

Ziyarette bulunan Vatan Partisi'nin bayramını kutlayan Nazlıaka, gençler için özgür, adil bir Türkiye inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Nazlıaka, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP'nin bayramını kutlayan Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı da deprem bölgesindeki vatandaşların acılarını paylaştıklarını, bölgedeki sorunların bir an önce çözülmesini beklediklerini kaydetti.

İnsan haklarına ve özgürlüklere vurgu yapan Ayvalı, kadına yönelik şiddetin kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklandığını aktardı. Ayvalı, Genel Başkan Doğu Perinçek'in mektubunu da Nazlıaka'ya iletti.

HDP ile Yeşil Sol Parti'nin ziyareti

CHP heyeti, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Sevtap Akdağ başkanlığındaki HDP ve Yeşil Sol Partililerden oluşan heyetle bayramlaştı.

Nazlıaka, demokratik, özgür bir Türkiye'ye kavuşulması gerektiğini belirterek, barışı ve iyiliği savunanlar için hep birlikte çabalayacaklarını, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için adalet yürüyüşlerine devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin basın özgürlüğünde kötü bir konumda olduğunu ifade eden Nazlıaka, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklu yargılanmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Yeşil Sol Parti MYK üyesi Sevtap Akdağ da CHP'nin bayramını kutladı.

Türkiye'de hukukun, yargının, yasamanın bağımsızlığından söz edilemediğini ve seçim sürecinde usulsüzlükler yaşandığını öne süren Akdağ, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların değiştirilmesinin sorumluluğunun muhalefetin üzerinde olduğunu kaydetti.

İYİ Parti ile görüşme

CHP heyeti, ardından İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel başkanlığındaki heyeti ağırladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İYİ Partinin bayramını kutladı. Bayramların önemine işaret eden Nazlıaka, bu bayramın buruk geçtiğini, ekonomik olarak zorlanan vatandaşların da bayram sevinci yaşayamadığını ifade etti.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel de doğal afetlerin önüne geçilemediğini ama tedbir alınması gerektiğini söyledi. Yüksel, "Yıllardır uyarılmasına rağmen olası Marmara depremi konuşuluyor. Hiçbir tedbir alınmadığını görüyoruz. Bu tür ihmaller artık göz ardı edilmesin. İnsanların canı yanmasın." dedi.

MHP ziyareti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, MHP'nin bayramını kutladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet de CHP'nin bayramını kutladı. Durmaz, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınadı.

Durmaz, pandeminin tüm dünyaya öğrettiği sonuçlar olduğunu dile getirerek, tarımın ve kendine yetebilmenin önemli olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi ile bayramlaşma

CHP heyeti, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan başkanlığındaki heyetle görüştü.

Arıkan, bayramların giderek daha da zor geçtiğini, milletçe sorunların aşılabileceğini dile getirdi. Deprem bölgesinde yaşanan mağduriyetler olduğunu ifade eden Arıkan, oradaki problemlerin giderilmesine için gerekenlerin yapılmasının önemine işaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka da, "Geçmişlerini, bugünlerini kaybeden çokça insan var. Bizlerin, bu yardımların dozajını düşürmemek gibi bir zorunluluğumuz var. Bakanlarımızın gelmeleri kıymetli fakat geldiklerinde samimi bir süreç yönetmeleri gerekmekte. Oradaki insanlarla kendi duygularını birleştirip halkımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Umarız bu sahiplenme duygusunu tekrar hep birlikte inşa ederiz." diye konuştu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki heyet, Demokrat Parti Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Hasan Aysal başkanlığındaki heyet, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Onur Aydın başkanlığındaki heyet de CHP'ye ayrı ayrı bayram ziyaretinde bulundu.

(Sürecek)