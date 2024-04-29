CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim'in 1 Mayıs'ta kapalı olması kararının gözden geçirilmesini talep etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı telefon görüşmesinde Taksim'in 1 Mayıs'ta kapalı olması kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Özel, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmayacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti. Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi. Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi.