CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Denizli'deki Maden Kazası İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'deki krom madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı paylaştı. Özel, madencilerimize Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde göçük altında kalarak yaşamını yitiren madenciler için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizlimizin Acıpayam ilçesi Karaismailler köyündeki krom madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madencilerimiz Kadir Özer ve Mustafa Karahan'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.