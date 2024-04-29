CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı'yı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ligde oynadığı son hafta maçındaki galibiyetiyle TFF 1. Lig'e yükselme adına avantajlı konuma gelen Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı'yı tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Somaspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'de şampiyonluk ve TFF 1. Lig'e yükselme adına avantaj yakalayan Amed Sportif Faaliyetler'in Kulüp Başkanı Elaldı ile telefonda görüştü.

Özel, Elaldı'yı tebrik ederken, Elaldı da Soma Belediye Başkanı ve CHP Soma İlçe Başkanı'nın ev sahipliği ve misafirperverliği için Özel'e teşekkürlerini iletti.