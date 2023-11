CHP Genel Başkanı Özel, İl Başkanları İstanbul Buluşması Programı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere ilişkin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği 3 büyükşehir adayı dışında söz verdikleri kimse olmadığını belirterek, "Partime verilmiş tek sözüm var, yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım." dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen İl Başkanları İstanbul Buluşması Programı'na katılan Özel, kongrelerinin ardından 3 haftada 3'üncü il başkanları toplantısı yaptıklarını söyledi.

Dün Saraybosna'da yürüttüğü temaslara değinen Özel, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan katliamlar tekrarlanır" sözünü anımsatarak, "Bugünlerde de Filistin'de yaşananlar var. O yüzden katliamlar unutulursa tekrarlanır, gene tekrarlanıyor. Sonradan bunu bir insanlık suçu ilan etmek, soykırım kabul etmek, gidip oralarda nutuklar atmak değil, katliama engel olmak için bütün dünyanın, başta Avrupa'nın derhal harekete geçmesi, Birleşmiş Milletler'in çok daha net pozisyon alması ve bu mezalime dur denmesi gerekiyor." diye konuştu.

Vatandaşların en önemli sorunlarından birinin kira artışı olduğunu belirten Özel, "Biz kira artışlarının altında ezilen insanlara, sosyal devletin doğru yerden destekte bulunması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni yılla birlikte Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yapılacak yeniden değerleme oranının yüzde 58,5 olduğunu aktaran Özel, bunu indirmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisinde olduğunu ve bu oranın beklenen enflasyon doğrultusunda yüzde 30'lara inmesi gerektiğini söyledi.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yoksulu gören, kadını gören, dezavantajlıyı gören, çevreyi gören ve bütün bunlar için çok doğru yerden bütün toplumun desteğini alacak, halk oyuna sunulduğunda yüzde 95'in üzerinde bir destekle yürürlüğe girecek bir anayasa sorunu vardır. Ama Türkiye'nin bir anayasa yapma iradesi sorunu da vardır. Anayasalar, her gelene göre değil, her gelene uygun metinler olabilmesi için, kuşaktan kuşağa güçlenerek aktarılabilmesi için her doğan için yapılması gerekir."

14 Mayıs'tan sonra partide yaşanan üye kayıplarının kurultayın ardından durduğunu savunan Özel, partiye üye olanların artış gösterdiğini, önümüzdeki hafta üye kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği ve sahiplendikleri 3 büyükşehir belediye başkan adayı dışında kimseye söz vermediklerini belirten Özel, "Partime verilmiş tek sözüm var, yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu süreçte memnuniyet anketlerimizi pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz. 7 farklı oluşum, anket yapacak. Ürettikleri sonuçlar, hem elektronik ortamda yapay zeka marifetiyle hem istatistik biliminin en ileri teknikleriyle farklı bir alanda denetlenerek en doğru ölçme değerlendirmelerle bizde olan belediyelerde memnuniyet anketlerini yapacağız. Vatandaşın gönlünde olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde." ifadelerini kullandı.

Özel, yapılacak anketlerden sonra kazanacak adaylar arasında kadınlar olması halinde öncelikli tercihlerinin kadın adaylar olacağını söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili kararı parti örgütüyle birlikte vereceklerini belirten Özel, "Ön seçimden vazgeçmek diye bir şey yok. Net söylüyoruz. Ancak aday belirlenirken doğru yöntem, ön seçim diyorsanız sizinle, örgütümüzün gözetiminde sonuçlarına uyacağımız ön seçimden bir adım geri atmayacağız." şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da programda yaptığı konuşmada, CHP'nin ülkenin en önemli yapı taşı olduğunu söyledi.

CHP'nin, dünyada örneği nadir bir kuruluşun ve kurtuluşun partisi olduğunu belirten İmamoğlu, "100 yıllık onurlu Cumhuriyet tarihimizde çok farklı dönemlerden geçtiğimizin farkındayız. Eksiklerimizin, hatalarımızın üstünü örterek yol yürümenin doğru olmadığını da biliyoruz. Cesaretle hatalarından ders alan, eksiklerini tamamlayan ve geleceği güçlü bir şekilde tasarlayan bir değişimi de ortaya koyma karakterinden asla vazgeçmeyen neferleriz. Toplumu, dünyayı, siyaseti algılarken daha geniş açıyla bakabilmenin, politika üreten ve cesur olabilmenin mutlak karakterimiz olduğunu her yerde konuşmalı ve ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Genel başkanlarının liderliğinde birlik ve beraberlik içinde yol yürümeleri gerektiğini kaydeden İmamoğlu, "Kurucu değerlerimizden asla taviz vermeden, değişen dünyayı çok iyi anlayarak ortak akılla, masamızı olabildiğince genişleterek, halkla birlikte Türkiye'nin, ülkemizin geleceğini inşa etmenin sağlıklı yol ve yöntemlerini oluşturmalıyız." dedi.