Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcısına veda ziyaretleri
Güncel Haberler
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesiyle Ankara Adliyesine atanan Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcısına veda ziyaretleri gerçekleştirildi. Başsavcıyı muhtarlar ve adliyedeki mesai arkadaşları uğurladı.
Hakimler Ve Savcılar Kurulu Kararnamesiyle Ankara Adliyesine atanan Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcısına veda ziyaretleri gerçekleştirildi.
Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kalaycı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesiyle Ankara Adliyesine atandı. Görev yeri değişen başsavcıyı muhtarlar ve adliyedeki mesai arkadaşları veda ziyaretinde bulundu.
Muhtarlar ve ceylanpınar Adliyesi personeli, Başsavcı Kalaycı'ya görev yerinde başarılar diledi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel