Üye Girişi
Haberler

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcısına veda ziyaretleri

Güncel Haberler

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesiyle Ankara Adliyesine atanan Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcısına veda ziyaretleri gerçekleştirildi. Başsavcıyı muhtarlar ve adliyedeki mesai arkadaşları uğurladı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu Kararnamesiyle Ankara Adliyesine atanan Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcısına veda ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kalaycı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesiyle Ankara Adliyesine atandı. Görev yeri değişen başsavcıyı muhtarlar ve adliyedeki mesai arkadaşları veda ziyaretinde bulundu.

Muhtarlar ve ceylanpınar Adliyesi personeli, Başsavcı Kalaycı'ya görev yerinde başarılar diledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title