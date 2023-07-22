Çeşme'deki Orman Yangınında Gözaltına Alınan Şüphelinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve 6,5 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bozuk orman alanında çıkan ve 6,5 saatte söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen K.Ç.'nin, vatandaşlar tarafından olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangında yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çeşme'nin Ulusoy Limanı yakınındaki Karadağ mevkisinde bulunan bozuk ormanda, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, gökyüzünü aydınlattı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler, tedbir amacıyla otobüslerle tahliye edildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, polis şüpheli olarak akli dengesi yerinde olmayan K.Ç.'yi, gözaltına aldı. K.Ç.'nin yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Şüpheli K.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.