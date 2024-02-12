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Çeşme'de suç gelirlerinin aklanması operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanması, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri öne sürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde "suç gelirlerinin aklanması", "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın ikinci ayağında İzmir, İstanbul ve Gaziantep'te gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

5 şüpheli Çeşme Adliyesine sevk edildi.

Operasyon

Çeşme ilçesinde 11 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, 4'ü gümrük memuru, 6 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç gelirlerinin aklanması", "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri öne sürülmüştü.

Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın ikinci ayağı kapsamında 6 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verilmiş, şüphelilerden 4'ü İstanbul, 1'i İzmir, 1'i de Gaziantep'te gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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