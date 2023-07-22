Çeşme'de otluk yangını: Helikopterler müdahale ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece ormanlık alanda çıkan yangının ardından bugün de otluk alanda alevler yükseldi. Yangın, saat 13.22 sıralarında Alaçatı ve Zeytineli arasındaki orman dışı otluk alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi saat 13.35'ye yaparken, ekiplere 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer eşlik ediyor.