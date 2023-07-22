Çeşme'de Orman Yangını Çıktı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın, Ulusoy Limanı yakınındaki Karadağ mevkisindeki ormanda çıktı. Yangın hızla büyürken, orman ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çeşme ilçesi Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (DHA)