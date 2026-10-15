Çerkezoğlu Tekirdağ'da konuştu, asgari ücretlinin 6 bin yıllık kazancına dikkat çekti

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Tekirdağ'da düzenlenen Emekçi Buluşması'nda, "Bir asgari ücretlinin alın teriyle 6 bin yıl aralıksız çalışarak kazanabileceği parayı, en tepedekiler 4 ayda oturduğu yerde fonlanarak kazanabiliyor. Bizler bu ülke yoksul olduğu için değil; gelirde, vergide, ülkede adalet olmadığı için geçinemiyoruz" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Tekirdağ'da düzenlenen Emekçi Buluşması'na katıldı.

Çerkezoğlu, bugün Tekirdağ'da, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bir kez daha gelirde, vergide, ülkede adalet için bir araya geldiklerini, bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten emekçilerin geçinemediğini söyledi.

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün her gün ama her gün düştüğünü belirten Çerkezoğlu, "Asla tutmayan enflasyon hedefine göre belirlenen ücret artışları gerçek enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Adaletsiz vergilerin altında her ay daha fazla eziliyoruz. Büyük sermaye gruplarından ve patronlardan fazla vergi veriyoruz. DİSK-AR'ın her ay yayınladığı Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun ekim ayı verilerine göre, enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine dokuz aylık toplam faturası en az 2 trilyon 254 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.

"ÜLKEDE ADALET OLMADIĞI İÇİN GEÇİNEMİYORUZ"

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, yılın dokuzuncu ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturasının 1 trilyon 223 milyar lira olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşçiler olarak Eylül 2026'nın en az yarısını vergi, kesinti ve enflasyona çalıştık. Asgari ücret yılın dokuzuncu ayında 6 bin 828 lira kaybetti. Biliyoruz ki bu tablo tesadüf değil. Bu ülkenin yüzde 1'lik bir kesimi akla hayale sığmayacak ölçüde zenginleştikçe bu ülkenin yüzde 99'u gelirde adaletsizliğin ağır bedellerini ödüyor. Bir asgari ücretlinin alın teriyle 6 bin yıl aralıksız çalışarak kazanabileceği parayı, en tepedekiler dört ayda oturduğu yerde fonlanarak kazanabiliyor. Bizler bu ülke yoksul olduğu için değil, gelirde, vergide, ülkede adalet olmadığı için geçinemiyoruz.

Oysa kaynak var, zenginlik var, üretim var. Biz işçiler, emekçiler çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Bu ülke ekonomisini biz büyütüyoruz ve biliyoruz ki bu ülke kaynaklarının hepimizi insanca yaşatmaya yeter. Bu nedenle gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için buluşuyoruz. Bu ülke yoksul olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için geçinemeyen ve adalet isteyen herkesin; işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların yan yana geleceği, emeğin gücünü büyüteceği ve taleplerini hep birlikte daha gür bir sesle haykıracağı Emekçi Buluşmaları'nın üçüncüsünde Hasan Ali Yücel Meydanı'ndayız."

Çerkezoğlu, yarın Edirne'de, önümüzdeki hafta, 20 Ekim'de Bursa, 21 Ekim'de Eskişehir'de, 22 Ekim'de Çanakkale'de, 23 Ekim'de Balıkesir'de emekçilerle buluşacaklarını ifade ederek, 26 Ekim'de Aydın'da, 27 Ekim'de Antalya'daki Emekçi Buluşmaları ile tamamlayacaklarını belirtti.

"HALK TV'NİN YAYINININ DURDURULMASI AĞIR BİR HAK İHLALİDİR"

Bu ülkenin artık bu kadar büyük adaletsizlikleri kaldırmadığını, basının özgür olmadığı, ifade özgürlüğünün olmadığı yerde adalet ve demokrasinin de olmayacağını ifade eden Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan Halk TV'nin yayınının durdurulması ve kayyım müdahalesi basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokrasiye yönelik ağır bir ihlaldir. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların yaşadığı hakikati karartmaya çalışan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Bu düzeni sürdürenler, yaşadığımız gerçeklerin duyulmasını da engellemek istiyor. İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin; bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlerin sesini kısmaya çalışıyor. Yoksulluğu ve adaletsizliği dayatanlar, itirazları da baskıyla ve zorla susturmak istiyor" şeklinde konuştu.

"VERGİDE ADALET İSTİYORUZ"

Gelirde adalet istediklerini, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin derhal artırılmasını talep ettiklerini söyleyen Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Gelir vergisinin ilk dilim oranının yüzde 10'a düşürülmesini istiyoruz. Çalışanların yıl içerisinde ücretlerinin düşmesine neden olan vergi tarife dilimlerindeki soyguna son verilmesini, gelir vergisi tarife dilimlerinin yeniden değerleme oranında ve asgari ücret artış oranının altında kalmayacak biçimde güncellenmesini talep ediyoruz. Biz emeklilikte adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılması için buluşuyoruz. Grev hakkı başta olmak üzere demokratik haklarımız önündeki tüm kısıtlamalara son verilmesi için buluşuyoruz. İfade özgürlüğümüzden seçme ve seçilme hakkımıza kadar tüm demokratik haklarımız için sesimizi yükseltiyoruz.

Biz demokrasi istiyoruz. Biz biliyoruz ki bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini yaratanlar, biz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler ve kadınlar buluştuğunda bu adaletsiz düzeni değiştirebiliriz. Bu nedenle herkesi Emekçi Buluşması'nda yan yana gelmeye, emeğin gücünü büyütmeye ve hep birlikte daha güçlü bir sesle haykırmaya çağırıyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet."

Kaynak: ANKA