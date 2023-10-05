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Çerkezköy'de kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan bir operasyonda, kaçak makaron ve tütün ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.