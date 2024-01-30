Çerkezköy'de inşaattan ağaç tabakaları çalan 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaattan ağaç tabakaları çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı ve tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaattan ağaç tabakaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını tespit ederek şüpheliler, D.K, İ.K, E.F. ve S.D'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K. ve İ.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.