Üye Girişi
Haberler

Çekya, Kosova'nın Avrupa örgütlerine üyeliğine destek veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çekya Avrupa İşleri Bakanı Martin Dvorak, Kosova'nın Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası örgütlere üyeliğine devam eden desteğini yineledi. Dvorak, Kosova'nın Avrupa entegrasyonu yolunda başarılı olacağına inandığını belirtti.

Çekya Avrupa İşleri Bakanı Martin Dvorak, ülkesinin, Kosova'nın Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası örgütlere üyeliğine devam eden desteğini yineledi.

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Dvorak ile başkent Priştine'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Dvorak, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın Avrupa hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için destek, rehberlik ve uzmanlık sunan bir müttefik olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kosova'nın Avrupa entegrasyonu yolunda başarılı olacağına tamamen inandığını belirten Dvorak, "Çekya'nın, Kosova'nın Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası örgütlere üyeliğine devam eden desteğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Dvorak ayrıca, Kosova'nın AB ile daha fazla bütünleşmesinin Sırbistan ile diyaloğuna güçlü şekilde bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Bislimi de Kosova-Sırbistan diyalog sürecini, Kosova'nın AB entegrasyon sürecinden ayırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bislimi ayrıca, AB tarafından Kosova'ya uygulan cezai tedbirlerin kaldırmasının gerekli olduğunu belirtti.

Dvorak, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Başbakan Albin Kurti ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Konseyi Kosova Çekya Avrupa Birliği Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! 25 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? X hastalığı nedir? X hastalığı gerçek mi? Fox Tv satıldı mı? Fox Tv logo ve ismi neden değişti? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title