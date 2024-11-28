Çayırhan İşçileri Beypazarı'nda Gece Nöbetinde: "Kış Şartları Soğuklar Bizi Engellemez, Sonuna Kadar Hakkımızı Arayacağız"

Haber : Esra Tokat Kamera: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı direnişe geçen işçiler Ankara'ya başlattıkları yürüşüyte Beypazarı'na ulaştı. Pazar yerinde bekleyişe geçen işçiler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bir işçi, "Biz mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Çocuklarımızdan, ailemizden ayrı kalarak onlar için mücadele ediyoruz. Biz bu mücadeleyi kazanırsak ailelerimiz rahat edecek" dedi. Bir başka işçi de "Daha önce özelleştirmeleri yaşadık. İş kazaları sık oldu, çalışma şartları daha ağırdı, işçi çıkarışları oldu ama alışları olmadı. Hakkımızı vermediler hiçbir zaman. Satışa hayır, durmak yok yola devam, sonuna kadar hakkımızı arayacağız, kış şartları, soğuklar bizi engelleyemez" diye konuştu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçive yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin dokuzuncu gününe girdi. Maden ocağı önünde nöbet tutan işçiler Ankara'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüş başlattı. Yer altındaki işçiler ise direnişlerine devam ediyor.

İşçilerin yürüyüşüne başlamasından yaklaşık altı saat sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihaleye son teklif verme süresinin 4 Aralık 2024'ten 4 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. İşçiler yürüyüş sırasında karara karşı sık sık, "Erteleme kandırma sakın inanma" ve "Erteleme kandırma, satışı iptal et" sloganlarıyla tepki gösterdi.

"Herkesin burada toplanma sebebi ekmek davası, ekmek mücadelesi"

Beypazarı'na kadar yürüyen işçiler kapalı pazar alanında yürüyüşlerine ara verdi. İşçiler ilçedeki kapalı pazar yerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Pazar yerine işçilerin ısınması için seyyar sobalar kurulurken işçilerin buradaki bekleyişine aileleri de destek oluyor. Esnaflar ve vatandaşlar da sık sık işçileri ziyaret ediyor. Bekleyişlerini sürdüren işçiler ANKA Haber Ajansı'na süreci değerlendirdi.

"Ekmek davamızın, mücadelemizin dokuzuncu günü. Biz bu direnişe sonuna kadar devam edeceğiz" diyen maden işçisi, "Bu konu ile ilgili sendikamız arkamızda. Amacına ulaşana kadar direnmeye onlar bize, biz de onlara söz verdik. Bizim kimseyle meselemiz yok. Olay siyasi değil. Herkesin burada toplanma sebebi ekmek davası, ekmek mücadelesi. Dokuz gündür evimize biz sınırlı saatlerle gidebiliyoruz. Sekiz saat iş yerimizde yürütmekte zorunlu olduğumuz işi yürütüyoruz, akabinde oturma eylemimize soğukta devam ediyoruz. Yanan ateşlerin başında ısınmaya çalışıyoruz. Önümüz ısınıyor, arkamız donuyor. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Beslenmemiz konusunda bölge esnafımız ve halkımız destek oluyor. Ama evde yediğimiz sıcak yemek gibi olmuyor. Anlayacağınız mücadelemiz gerçekten zor, zor şartlar altında geçiyor. Ama biz mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Çocuklarımızdan, ailemizden ayrı kalarak onlar için mücadele ediyoruz. Biz bu mücadeleyi kazanırsak ailelerimiz rahat edecek. Bizim iş yerimiz, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Umarım daha duyarlı olurlar. Bu konuyla ilgili 'işçinin taleplerini dikkate alacağız, değerlendireceğiz' şeklinde değil de özelleştirmeyi, varlık satışını iptal etme yönünde daha olumlu düşünüp, daha olumlu kararlar alırlar. Temennimiz bu yönde. Görsünler mücadelemizi, çektiğimiz zorlukları ona göre umarım olumlu bir karar çıkar" şeklinde konuştu.

"Özeldeyken hakkımızı vermediler hiçbir zaman. O yüzden satışa hayır"

Varlık satışına hayır, karşıyız" diyen bir başka işçi ise özelleştirmenin getireceği zorluklara dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Daha önce özelleştirmeleri yaşadık. CİNER'de gördük. İhbarlarımızı bile alamadık. İş kazaları sık oldu, çalışma şartları daha ağırdı, işçi çıkarışları oldu ama alışları olmadı. Hakkımızı vermediler hiçbir zaman. Satışa hayır, durmak yok yola devam, sonuna kadar hakkımızı arayacağız, kış şartları, soğuklar bizi engelleyemez. Buraya gelen şirketler bizi hep kandırıyor. O yüzden satışa hayır, sonuna kadar devam diyoruz. Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz."

"Yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz"

Bir başka işçi de, "Özeldeyken biz çalıştık. Şu anki çalıştığımız diğer kömür işletmelerine göre emniyetimiz, güvenimiz her şeyimiz var. Onun için özelleşmeyi istemiyoruz. Özelleşmeyi istemiyoruz. Şartlarımız bundan çok çok kötüydü özeldeyken. Özelleşmeyi istemiyoruz. Özelleştirmeyi güvenlik açısından, her açıdan istemiyoruz. Yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Özelleştirmeye hayır. Sonuna kadar direneceğiz" diyerek kararlılıklarını vurguladı. Direnişteki santral işçisi ise, "Şirketimizin, üretilen enerjinin, çıkartılan kömürün devletimize kalmasını istediğimizden özelleştirmeyi istemiyoruz. Bu gelirin tamamen devletimizin kasasına girmesini istiyoruz." dedi.