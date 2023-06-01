Çaycuma Belediyesi ISO 9001 Kalite Belgesi ve IQNET Sertifikası aldı

Türkiye'deki bin 391 belediye arasında 47. belediye olarak ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi ve IQNET Sertifikası alan Çaycuma Belediyesi gönderine törenle ISO 9001 kalite bayrağı çekti. Böylece Kalite Yönetim Sistemi'ne geçen Çaycuma Belediyesi'nin hizmet kalitesi uluslararası alanda da tescil edilmiş oldu.

Türkiye'deki bin 391 belediye arasında 47. belediye olarak ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi ve IQNET Sertifikası alan Çaycuma Belediyesi gönderine törenle ISO 9001 kalite bayrağı çekti. Böylece Kalite Yönetim Sistemi'ne geçen Çaycuma Belediyesi'nin hizmet kalitesi uluslararası alanda da tescil edilmiş oldu.

Çaycuma Belediyesi uzun zamandır yürüttüğü çalışmaların sonucunda, Kalite Yönetim Sistemi'ne geçerek hizmetlerini ISO standartlarında sunduğunu gösteren ISO 9001-2015 Kalite Belgesi ve IQNET Sertifikası almayı hak kazandı. Türkiye'deki 1.139 belediye arasında hizmet kalitesi, uluslararası alanda da tescil edilen ki 47. belediye olan Çaycuma Belediyesi gönderine, törenle, ISO kalite bayrağı çekti.

Çaycuma Belediyesi bandosunun mini bir konser sunup, Çaycuma Belediye Belediyesi Halkoyunları Topluluğu'nun bir gösteri yaptığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çaycuma Belediyesi hizmet binası önünde yapılan törene, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, önceki dönem Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, önceki dönem Karapınar Belediye Başkanı Ahmet Aydın, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Tuncay Ünlütürk, İlçe Sağlık Müdürü Emrah Doğan, Çaycuma Mal Müdürü Şenol Civak, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Fahri Diler, Gelecek Partisi Çaycuma İlçe Başkanı Şenol Cin, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, İşçi Emeklileri Derneği Çaycuma Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Çaycuma Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Çaycuma Belediyesi daire amirleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Yanına belediye meclis üyeleri ile belediye daire amirlerinin alarak konuşan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, "Uluslararası düzeyde öncü, örnek bir yerel yönetim kuruluşu olma, 21. yüzyılın kentini, yerel kültür değerleriyle ekolojiyi koruyarak oluşturma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Çaycuma Belediyesi, ilçede yaşayan tüm canlıların huzur ve gönencini sağlayıp yaşam kalitesi yüksek bir kent misyon olarak belirlemiştir. Kenti tüm paydaşlarının değer katan yaklaşımlarıyla birlikte planlamak ana çalışma ilkesini oluşturmaktadır. Bir kurumda vatandaşların isteklerini karşılayabilmek, memnuniyetini artırabilmek için gerekli olan yönetim, iş gücü, iş, ürün ve hizmet kalitesini, bir sistem dahilinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve düşünce birliği içinde geliştiren Kalite Yönetimi hem iş, hem çalışan hem de vatandaş odaklı olması gibi diğer yaklaşımlardan ayrılan özellikleriyle, hedeflerimizle tam bir uyum sağlamaktadır. Kişinin çalışmasıyla, işletmesiyle bütünleşmesini sağlayan bu sistem verimliliği ve memnuniyeti esas alan bir çalışma türü, yönetim felsefesi, olduğu kadar bir yaşam biçimi olarak da öne çıkmaktadır" dedi.

Çaycuma Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü Cenk Kaplancan'ın sürecin aşamalarını anlatan konuşmasının ardından katılan protokol üyeleri, "Çaycuma Marşı" eşliğinde kalite bayrağı göndere çekildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK