Çarşamba Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında 'İçimdeki Ben' ve '80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar' oyunlarını seyircisiyle buluşturacak.

Çarşamba Belediyesince kültür sanat faaliyetleri kapsamında, "İçimdeki Ben" ile "80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar" oyunları seyircisiyle buluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Engelliler Günü'ne özel "İçimdeki Ben" tiyatro oyunu seyircisinin karşısına çıkarken, "80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar" oyunu ise izleyicileri geçmişe götürecek.

Hüseyin Kurt'un yazıp yönettiği "İçimdeki Ben", trajikomik yetişkin oyunu. Oyun, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda ise Hüseyin Kurt'un yanı sıra Semih Cengiz, İsa Bektaş, Nuri Aksan ve Asena Semiz yer alıyor.

Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral'ın yer aldığı "80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar" müzikli gösterisi ise 4 Aralık Pazartesi saat 19.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak. Oyunun piyanist koltuğunda Alpay Ünyaylar yer alırken, metin yazarlığını Göksel Bekmezci üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, düzenledikleri programlarla hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Sanatın ve sporun her dalında Çarşamba'mız söz sahibi olsun, çocuklarımız tiyatroya gitmeden, sanatla ilgilenmeden büyümesin istiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde ücretsiz düzenlediğimiz etkinliklere yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.