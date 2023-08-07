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Çankırı'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Çankırı'da meydana gelen traktör kazasında, Kadir Çarkçeviren (63) hayatını kaybetti. Arpa yüklü traktör, Yapraklı-Çankırı kara yolu hayvan pazarı mevkisinde şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çarkçeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze morga kaldırıldı.

Çankırı'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kadir Çarkçeviren (63) idaresindeki 18 ABL 604 plakalı arpa yüklü traktör, Yapraklı- Çankırı kara yolu hayvan pazarı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çarkçeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Yapraklı Çankırı Güncel Haberler

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