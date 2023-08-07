Çankırı'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çankırı'da meydana gelen traktör kazasında, Kadir Çarkçeviren (63) hayatını kaybetti. Arpa yüklü traktör, Yapraklı-Çankırı kara yolu hayvan pazarı mevkisinde şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çarkçeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze morga kaldırıldı.