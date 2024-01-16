Çankaya'da Otomobilin Dikiz Aynaları ve Sileceği Kırıldı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Yağız U. (38), kız arkadaşının ayrı oldukları dönemde görüştüğü G.G. hakkında, otomobilinin dikiz aynaları ile sileceğini kırdığı iddiasıyla şikayette bulundu. Araca zarar verilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yağız U., 12 Ocak'ta evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin dikiz aynaları ile sileceğinin kırıldığını, komşularının haber vermesiyle öğrendi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yağız U., aracına zarar veren kişinin, ayna ve sileceği kendi aracının bagajına koyduğunu gördü. Yağız U., şüphelinin kız arkadaşı Z.U. ile ayrı oldukları dönemde bir süre görüştüğü G.G. olduğunu ileri sürerek, polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yağız U., G.G.'nin, ayrı oldukları dönemde kız arkadaşı Z.U. ile görüştüğünü söyleyerek, "Büyük ihtimalle takip ediyormuş. Çünkü arabamı biliyor, evimi biliyor. Komşularım araca zarar verirken görüyor, polisi arıyor. Polis beni aradı. Komşular da korkmuş 'acaba bizim arabamıza da mı zarar verir' diye. Adam arabasını çalışır vaziyette bırakıyor, aynayı ve sileceği kırıp bagajına atıyor. Şikayetçi olduk. Kız arkadaşım da korkuyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.