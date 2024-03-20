Çanakkale'de Batan Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışması 6. gününde devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

Çalışmalar karadan AFAD koordinesinde jandarma, polis, sağlık, Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğinde yapılıyor.

Denizdeki arama çalışmaları havanın normale dönmesinin ardından Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde yeniden başlayacak.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması olayına ilişkin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturma da sürüyor.

Olaydan sağ kurtulan iki kişinin de teşhis ettiği şüpheli A.T'nin tutuklandığı soruşturma kapsamında savcılık, batan lastik botta 46 düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

Hayatını kaybeden ve kimlik tespit işlemleri devam eden 22 düzensiz göçmenin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, sağ kurtulan 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.