ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Haberler

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ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00 ve 22.30'daki seferler iptal edildi. Ayrıca Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 20.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 22.00'de yapılması planlanan ek seferlerin de iptal edildiği açıklandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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