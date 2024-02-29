Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Kapatıldı, Ulaşım Yeniden Açıldı
Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Boğaz trafiği yaklaşık 22 saat sonra normale döndü.
Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Dün öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği yaklaşık 22 saat sonra transit geçişlere açıldı.
Boğaz girişinde bekletilen gemiler sırayla geçişe başladı.