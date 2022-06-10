ÇANAKKALE - Bakan Soylu, Çanakkale'de Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Haberler

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ÇANAKKALE - Bakan Soylu, Çanakkale'de Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı

AA - Burak Akay - Güncel
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Mezun olacak jandarma yedek subayların alana gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi Süleyman Soylu'nun katılımcıları selamlaması Saygı duruşu Dönem birinicisinin Süleyman Soylu'nun kürsüye geçişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Mezunlara diplomalarının...

Mezun olacak jandarma yedek subayların alana gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi

Süleyman Soylu'nun katılımcıları selamlaması

Saygı duruşu

Dönem birinicisinin

Süleyman Soylu'nun kürsüye geçişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Mezunlara diplomalarının verilmesi

Dua edilmesi

Askerlerin geçişi ve selamlama

Tören sonrası aileleri ile buluşan jandarmalar

Süleyman Soylu'nun aileler ile sohbeti ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (5)

AA / Burak Akay - Güncel

Süleyman Soylu Jandarma Güncel Haberler

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