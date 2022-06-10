ÇANAKKALE - Bakan Soylu, Çanakkale'de Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Haberler

ÇANAKKALE - Bakan Soylu, Çanakkale'de Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı Mezun olacak jandarma yedek subayların alana gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi Süleyman Soylu'nun katılımcıları selamlaması Saygı duruşu Dönem birinicisinin Süleyman Soylu'nun kürsüye geçişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Mezunlara diplomalarının... Mezun olacak jandarma yedek subayların alana gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi Süleyman Soylu'nun katılımcıları selamlaması Saygı duruşu Dönem birinicisinin Süleyman Soylu'nun kürsüye geçişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Mezunlara diplomalarının verilmesi Dua edilmesi Askerlerin geçişi ve selamlama Tören sonrası aileleri ile buluşan jandarmalar Süleyman Soylu'nun aileler ile sohbeti ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (5) AA / Burak Akay - Güncel Süleyman Soylu Jandarma Güncel Haberler

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