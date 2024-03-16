Cakarta'da düzenlenen Bedug Festivali başladı

CAKARTA, 16 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta, Ramazan ayı boyunca Bedug Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Yerel yönetim tarafından düzenlenen bu festival, ritmik davul performansları ve İslami ezgilerin duygulu yorumlarıyla sanatçıların yaratıcı müzik yeteneklerini sergilediği kültürel bir kutlama niteliği taşıyor.