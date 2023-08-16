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Büyükçekmece'de Leyleklerin Yol Açtığı Patlama Anı Kamerada

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Büyükçekmece'de gece saatlerinde elektrik direklerine takılan göç yolundaki leylekler yüzünden patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de trafo böyle patladı

İSTANBUL Büyükçekmece'de gece saatlerinde elektrik direklerine takılan göç yolundaki leylekler yüzünden patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre göç yolunda olan leyleklerin elektrik direği tepesindeki trafoya kondu. Bir süre sonra kısa devre oluşan trafoda yangın meydana geldi. Vatandaşlar tarafından itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verildi. Trafodaki yanmayı cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar patlama anını da saniye saniye görüntüledi. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yanma ve patlama sonrası elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Güncel

Büyükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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