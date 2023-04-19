Büyükçekmece'de 'Büyük Halk İftarı' düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından dün Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Büyük Halk İftarı' düzenlendi. Aralarında depremzedelerinde bulunduğu yüzlerce kişi aynı sofrada oruç açtı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bayramın bu yıl buruk geçeceğini ifade ederek "Depremzedelerin hayatlarını kolaylaştırmak, onlarla kaynaşmak için çeşitli fırsatlar yakalıyoruz. Bu akşam 11 vilayetten gelen depremzedelerimiz ilk defa bizimle böyle kalabalık bir sofraya oturuyor. Bu benim için çok anlamlı" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Büyük Halk İftarı'na Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, parti temsilcileri ve depremzedeler olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı.

"İÇİMİZDE EN AZ 3- 4 BİN CİVARINDA DEPREMZEDEMİZ VAR"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün iftar programında yaptığı konuşmasında, "Bu akşamki iftarımız biraz özellik arz ediyor. Bu bizim Büyükçekmece'mizin aile iftarıdır. Her sene Ramazan ayının sonuna doğru bu aile iftarını yapıyoruz. Bu akşam içimizde en az 3- 4 bin civarında depremzedemiz var. Bu Ramazan Bayramı'nda çok fazla gülemeyeceğiz ama ama hayat devam ediyor. Biz de onların hayatlarını kolaylaştırmak onlarla kaynaşmak için çeşitli fırsatlar yakalıyoruz. Bu akşam 11 vilayetten gelen depremzedelerimiz ilk defa bizimle böyle kalabalık bir sofraya oturuyor. Bu benim için çok anlamlı, onun için ben şahsen mutluyum. Çünkü onların bu zor anlarında onlara bir şey yapabiliyorsak bundan mutluluk duyarız. 2023 çok zor bir yıl deprem vermişti, covid bitiyor, sel ve fırtınalar. Ama 2023 aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli seçimini yaşayacak. Umuyor ve bekliyoruz ki 2023 seçimleri bu ülkenin tekrar rayına oturmasını sağlayacak. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Cumhuriyetimizin bizden beklediklerini yapabileceğimiz bir hak hukuk ve adaletin tesir ettiği bir dönem yakalayacağımıza inancım tam. Bu duygu ve düşüncelerimle Ramazan Bayramı'nın önce hepimize, ülkemize, insanlığa, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini diliyorum" dedi.

"HALKI BİR ARADA KAYNAŞTIRMASI ÇOK GÜZEL OLMUŞ"

İftar programına katılan Özlem Özalp, "Dr. Hasan Akgün geleneksel olarak her sene böyle bir etkinlik yapıyor. Bu senede tabii depremzedeler de aynı şekilde Büyükçekmece'mizde ikamet etmeye başladılar. Yaklaşık 5 bin depremzedemiz şu anda burada. Hasan Akgün gerçekten çok güzel etkinlikler yapıyor. Onları da düşünüyor olması ve halkı bir arada kaynaştırması çok güzel olmuş" diye konuştu.

"BÖYLE İFTAR SOFRASIYLA DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIK"

Ekrem Akça ise "Böyle iftar sofrasıyla daha önce hiç karşılaşmadık, yani hiç görmedik. Gerçekten muazzam bir ortam var. Herkesi kapsayan bir ortam var burada. Belediye'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi

"BELEDİYEYE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Adıyaman'dan gelen depremzede Adile Kuzu, " Adıyaman'dan geldik 7 kişiyiz. Bizim aileden 20 kişi öldü. Güzel memleketim Adıyaman bitti. İftar için Allah razı olsun, belediyeye çok teşekkür ederiz" dedi.