Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede bazı noktalarda yol uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takılmasının önemini anlatan ekipler, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak Türk bayrağı hediye etti. Söke'deki kutlamalar Söke'de Zafer Bayramı kapsamında Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etti, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Güney, Söke Garnizon Komutanı Vekili Kenan Kırbaş ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve tören geçişi gerçekleştirildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Jandarma Aydın Güncel Haberler

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