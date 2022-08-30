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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede bazı noktalarda yol uygulaması yaptı.

Emniyet kemeri takılmasının önemini anlatan ekipler, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak Türk bayrağı hediye etti.

Söke'deki kutlamalar

Söke'de Zafer Bayramı kapsamında Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etti, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Güney, Söke Garnizon Komutanı Vekili Kenan Kırbaş ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve tören geçişi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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