Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bursa'da yolcu otobüsü yanarak İzmir istikameti ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsünün yanması sonucu ulaşıma kapanan İstanbul- İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti, çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde yolcu otobüsünün yanması sonucu İzmir istikameti, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Yol, otobüsün kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Öte yandan, yangında dumandan etkilenerek çevredeki hastanelere sevk edilen 16 yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'den Bergama'ya giden Mürsel Duran yönetimindeki 41 ACR 055 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev almıştı. Kısa sürede tüm otobüsü saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Yangının ardından 39 yolcu tahliye edilmiş, 112 Acil Sağlık ekipleri yolculara müdahale etmişti. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, otoyol da trafiğe kapanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Bursa İzmir Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title