Bursa'da yapılan uygulamalarda 3 aranan şahıs yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda 3 aranan şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hareketli ve sabit yol uygulamalarında 388 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı ve aranması olan 3 kişi yakalandı. Ayrıca, 221 araç sorgulanırken 7 araca toplam 15 bin 643 lira para cezası uygulandı.