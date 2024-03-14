Bursa'da Otomobilden Hafif Ticari Araca Silahlı Saldırı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobilden hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş edildi.

Ulus Mahallesi'nde 16 L 3455 plakalı otomobildeki şüpheliler, Barış V. idaresindeki 16 AHS 503 plakalı hafif ticari araca ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Araçta bulunan Barış V. ile kardeşi Azad V. olayı yara almadan atlatırken bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.