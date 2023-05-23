Bursa'da Minibüs Şarampole Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole düşen minibüsteki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı. Kazada, sürücü Rafet K. ile eşi Emine (44) ve oğlu Yunus K. (16) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan sürücü ve oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.