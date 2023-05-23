Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bursa'da Minibüs Şarampole Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Minibüs Şarampole Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel Haberler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole düşen minibüsteki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı. Kazada, sürücü Rafet K. ile eşi Emine (44) ve oğlu Yunus K. (16) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan sürücü ve oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole düşen minibüsteki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rafet K. (45) idaresindeki 16 SP 020 plakalı minibüs, Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda şarampole düştü.

Kazada, sürücü Rafet K. ile eşi Emine (44) ve oğlu Yunus K. (16) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan sürücü ve oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bursa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel

Karacabey Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title