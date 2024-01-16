Bursa'da İş İnsanı ve Eşi Farklı İlçelerden Belediye Başkanı Adayı Oldu

BURSA'da iş insanı Taner Çınarkes (43), 31 Mart seçimi için Demokratik Sol Parti (DSP) Karacabey Belediye Başkan Adayı oldu. Eski milli atlet eşi Feride Çınarkes (37) ise DSP Nilüfer Belediye Başkan Adayı olarak seçime girecek. Çift farklı ilçelerden belediye başkanı seçilebilmek için mücadele edecek.

Bursa'da metal sanayi iş kolunda üretim yapan iş insanı Taner Çınarkes ile eski milli atlet ve pilates eğitmeni eşi Feride Çınarkes, 31 Mart seçiminde aynı partiden farklı ilçeler için belediye başkan adayı oldu. Taner Çınarkes, DSP'den Karacabey Belediye Başkan Adayı, Feride Çınarkes ise Nilüfer Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girecek. 3 çocuk annesi Feride Çınarkes, siyasette daha önce hiç aktif olarak yer almadığını, genel seçimlerde de milletvekili aday adayı olan eşinin desteği ve önerisi ile belediye başkan adayı olmaya karar verdiğini belirterek, Eşim DSP ailesindeydi ve benim de bu partide olmam gerektiğini söyledi. Eşimle beraber aynı yolda devam etmek istedik. Her işi layığı ile yaptığımızı düşünüyorum. Geri dönüşler çok ılımlı ve sıcak. Bizi aileden biri olarak gördüler. Açıklamadan sonra tanımadığım kişiler, telefonla arayıp, Bir bayanın Nilüfer'de olmasını destekliyoruz dediler. Bu beni çok mutlu etti dedi. DSP'nin Nilüfer ilçesindeki ilk kadın adayı olduğunu söyleyen Çınarkes, seçildiği takdirde spor projelerine ağırlık vereceğini söyleyerek, Sporu çok seviyorum. Ne yazık ki çok fazla spor etkinliği yapacağımız alan yok. Mahallelerde sadece futbol, basketbol değil eskrimin de boccenin de farklı spor dallarının var olduğunu ortaya çıkarmak istiyorum ve en büyük hayalim bu diye konuştu.

'BU PARTİYE GİRME FİKRİ AİLEMDEN GELDİ'

Genel seçimlerde DSP'den milletvekili aday adayı olduğunu söyleyen Taner Çınarkes ise siyasete ve DSP'ye girme fikrinin ailesinden geldiğini belirterek DSP'yi, aileden gelen eskilerimiz, daha önce tanıdığımız insanlar bize anlattıklarında ve il başkanımız sayesinde sevdik. Genel seçimlerde milletvekili aday adayı dosyamızı teslim etmiştik, orada olmadı. Başkanımız bu yerel seçimlere katılmaya davet etti. Ben de Karacabey Belediye Başkan Adayı olarak devam ediyorum. Eşimle kazanacağımıza inanıyorum. Nilüfer'e bir bayan eli değmesi gerekiyor ve Feride Hanım'ın olması gerekir. Çevremizden, partimizden, Genel Başkanı'mızdan, mahalle sakinlerimizden destek aldık. 'Devam edin, maddi manevi destek vereceğiz' dediler. Biz de onlar için çalışacağız dedi. (DHA)