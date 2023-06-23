Bursa'da Ihlamur Hasadı Başladı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ıhlamur ormanlarında hasat başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hasat yapan vatandaşlara eşlik etti ve bol kazançlar diledi.

Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarına ev sahipliği yapan Bursa'nın Karacabey ilçesinde üreticiler hasada başladı.

İlçenin sahil kesiminde bulunan Kurşunlu, Boğazköy ve Bayramdere kırsal mahallelerinde ailece ıhlamur çiçeği toplayan vatandaşlara Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da eşlik etti.

Özkan, Malkara mevkisindeki hasatta yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı ıhlamur hasadının bu sene 10-15 gün geç başladığını söyledi.

Yüksek ağaçlara tırmanılarak dalların kesilmesi ve yere indirilmesiyle yapılan toplama işinin çok meşakkatli olduğunu vurgulayan Özkan, "Ihlamur hasadı yapan tüm vatandaşlarımıza hatasız, kazasız, sağlıklı ve hayırlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Bereketli ve bol kazançlar diliyoruz." dedi.

Ihlamur hasadı yapan İlyas Çolak da ağaçların boylarının 25-30 metreye kadar çıkabildiğini dile getirdi.

Gelirini bu işten sağladıklarını kaydeden Çolak, "Havalar kötü gitmesine rağmen geçen seneye oranla ağaçlarımızda daha çok ıhlamur var." ifadesini kullandı.

İlk defa ıhlamur hasadı yaptığını belirten Sevilay Çolak, "İlk olduğu için biraz zorlandım ama eğlenceli geçiyor, yapmaya çalışıyorum. Ihlamur çiçeklerini topluyorum. Güzel kokuyor." diye konuştu.

Asiye Çolak ise hasat için Bursa'dan geldiğini, bu işin özellikle kadınlar için çok zor olduğunu anlattı.

Mehmet Çolak da en fazla kim toplayacak diye bazen kendi aralarında yarıştıklarını dile getirdi.