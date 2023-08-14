Burdur'da Vinçle Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Burdur-Isparta karayolu Dağyolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir vinç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.