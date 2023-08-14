Burdur'da Vinçle Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
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Burdur-Isparta karayolu Dağyolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir vinç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da vinçle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Burdur- Isparta karayolu Dağyolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada Medine Ç. (25) yönetimindeki 15 SE 599 plakalı otomobil ile Hakan Şükrü A. yönetimindeki 15 AE 157 plakalı vinç Burdur-Isparta karayolu Dağyolu Kavşağı'nda çarpıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel