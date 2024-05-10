Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. İki ayrı kaza sonucunda yaralanan kişiler hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Sinan A. (30) idaresindeki 48JZ184 plakalı otomobil, Fethiye- Burdur kara yolu Karamanlı ilçesi yakınında, refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yanı sıra otomobildeki Esma A. (30) ile Nurgül Eva A. (2) yaralandı. Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ayrıca Yaşar Musa Y'nin (24) kullandığı 15 ABN 612 plakalı motosiklet, Isparta - Burdur kara yolu Sanayi kavşağına Saim K. (70) yönetimindeki 15 DH9 60 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobildeki Aynur K. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.