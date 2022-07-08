BURDUR'DA KAZA 5 YARALI BURDUR'da briket yüklü kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. BURDUR'da briket yüklü kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Burdur'dan yüklediği briketleri Denizli'ye götürmekte olan Hasan Ş. yönetimindeki 20 AGK 949 plakalı kamyon Burdur- Fethiye karayolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptığı kazada 5 araç hasar gördü. Kamyon şoförünün yara almadığı kazada araçlarda bulunan Gamze Ö. (28), Gizem E. (28), Şevkiye Y. (60), İlkay K. (45) ve Tülin Karaca A. (29) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyon şoförü Hasan Ş. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle otoparka götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Fethiye Denizli Tragger Burdur Güncel Haberler

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