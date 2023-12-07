Burdur'da Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Anısına Çiçek ve Fotoğraf Konuldu

Burdur'da bir üniversite öğrencisi kamyon kazasında hayatını kaybettikten sonra ailesi tarafından olay yerine çiçek ve fotoğraflar bırakıldı. Kazanın yaşandığı kaldırıma 19 çiçek konuldu.

BURDUR'da üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği olay yerine, ailesi tarafından bir çiçekçi aracılığıyla çiçek ve fotoğrafları konuldu.

Burdur'da Halk Pazarı Caddesi'nde 7 Aralık 2016'da Ramazan Altınsoy'un kullandığı Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal hayatını kaybetti. Denizli'de oturan ve her yıl kazanın olduğu yere gelip karanfil bırakan baba Ömer Çakal ve anne Teslime Çakal, pandemi döneminde kente gelemedi. Teslime Çakal'ın rahatsızlığı nedeniyle iki yıldır Burdur'a gelemeyen aile, bu yıl da Burdur'daki bir çiçekçiye, kazanın yaşandığı kaldırıma çiçek ve fotoğraf bıraktırdı. Kaldırıma Medine Gizem Çakal'ın hayatını kaybettiği yaşını temsilen 19 çiçek konuldu.

'GİZEM SENİ VE SANA YAPILANLARI ASLA UNUTAMAYIZ'

Medine Gizem Çakal'ın fotoğrafının üzerindeki Gizem seni ve sana yapılanları asla unutamayız. Ben Medine Gizem Çakal. Gurbette üniversiteye giderken öldürülen ben, ne yaptım size Hatta babama 'Ben nüfusumu Burdur'a alacağım. Burdur Belediyesi ve esnafı kazansın. Esnafın tek geliri asker ve öğrenci' dedim. Siz beni göz göre göre öldürdünüz. Oysa ben Müze Parkı'nda söz vermiştim babama. Takipçisi olacağız. Gizem Çakal için adalet yazısı dikkati çekti.

Baba Ömer Çakal, 7 yıl bitti hala adalete ulaşamadık. Annesinin rahatsızlığı dolayısıyla Burdur'a gelemedik. Allah düşmanımın başına bile evlat acısı vermesin dedi.

TAZMİNAT DAVASI İSTİNAFTA

Çakal ailesinin Burdur Belediye Başkanlığı ve şoför Ramazan Altınsoy ile aracın sigorta şirketi aleyhinde açtıkları ve 2021 yılında sonuçlanan maddi ve manevi tazminat davası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde karara bağlanmayı bekliyor. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi, Çakal ailesine 300 bin TL manevi tazminatın, olayın meydana geldiği 7 Aralık 2016'dan itibaren yasal faiziyle birlikte sürücü Ramazan Altınsoy ve Burdur Belediye Başkanlığı'ndan alınıp aileye ödenmesine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca 254 bin lira maddi tazminatın 7 Aralık 2016'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle Burdur Belediyesi, sürücü Ramazan Altınsoy ve aracın sigorta şirketinden alınıp Çakal ailesine verilmesine karar vermişti. (DHA)