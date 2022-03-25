Bucaspor 1928 Asbaşkanı Sevinç, Soyer'i Diyarbakır'da ağırladı

DİYARBAKIR (Bültenler) - Bucaspor 1928 Asbaşkanı Diyarbakırlı iş insanı Mehmet Sevinç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nu Diyarbakır'da ağırladı.

Başkan Sevinç, şehrin kanaat önderleriyle bir araya gelip iki şehir arasında köprü görevini üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Mezopotamya'nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, insanlık tarihinin başlangıcına şahit olan bu özel toprakların benzersiz bir turizm destinasyonu olarak benimsenmesi amacıyla yapılan, "1.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı"na gitmenin mutluluğunu yaşayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Renkli kültürü ve misafirperverliğiyle iyi ki geldik" yorumunu yaptı. Sevinç ise, "Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı güzel bir etkinlik oldu. 16 ülkeden ve 30 şehirden davetlinin yer aldığı fuarda Sayın Tunç Soyer'i ve Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nu ağırlamaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

Fuar 27 Mart'a kadar sürecek

24 – 27 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda 2 ülke ve 11 şehirden 121 katılımcı yer alıyor. Bölgede yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak'ın "Mezopotamya" olarak tek bir isimle markalaştırması hedefleniyor. Bölgeyi önemli bir sürdürülebilir turizm destinasyonu yapmayı amaçlayan fuarın partner kenti ise Bursa. KKTC'nin de partner ülke olarak yer aldığı fuarda, Kuzey Irak'tan Erbil, Süleymaniye ve Duhok partner şehirleri de bulunuyor. Bölgede yer alan 9 ilin turistik değerlerinin yanı sıra bölgenin sahip olduğu kültürel, tarihi, inanç ve gastronomik varlıkları ve eşsiz turizm potansiyeli stant alanlarında gözler önüne seriliyor.

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