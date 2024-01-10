BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Beydemir, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Çöpler Arasında", "Haber" kategorisinde "S.O.S", "Spor" kategorisinde "Pehlivan Adayları" isimli fotoğraflara oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde "Hoş Geldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Masumiyet" fotoğraflarını seçen Beydemir, başarılarından dolayı AA çalışanlarını tebrik etti.